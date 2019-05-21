أول النهار

اكد السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت ان بلاده مهتمة جدا بعدم تطور الامور في المنطقة باتجاه التصعيد، داعيا جميع الاطراف المعنية الى ضرورة ان يستمر الحوار والمفاوضات للتوصل لاتفاق مشترك من اجل تفادي نشوب اي حرب.

واوضح دافنبورت في تصريحات للصحافيين: على هامش مشاركته في الغبقة الرمضانية التي اقامتها السفارة العراقية- ان بريطانيا بالاشتراك مع المانيا وفرنسا جزء من هذا الاتفاق وترى انه اتفاق مهم لضمان شفافية ووضوح الانشطة الايرانية النووية.

ولفت الى انه على الجميع ان يدركوا خطورة الموقف الدقيق الذي تمر به المنطقة لتجنب اي تصعيد وعلى ايران ان تفهم ان هناك تحفظات جادة على تطوير برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية والانشطة الايرانية خارج حدودها وكل ذلك يجب ان يتوقف.

وردا على سؤال حول سبل تحقيق الوعود التي قطعتها الدول الاوربية على نفسها قبل عام لحماية ايران من اي عقوبات مستقبلية قال: «حريصون على تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران ونلمس نفس الحرص منها، ونعلم اننا في موقف صعب». وردا على سؤال حول ما اذا كانت المنطقة مقبلة على حرب وشيكة قال نتمنى الا يحدث ذلك، مشددا على ان هذا الصراع لا يصب في صالح اي من الاطراف المعنية ويجب ان نبذل قصارى جهدنا لتفادي ذلك. وبخصوص ما تم تداوله عن تحذير بريطانيا لرعاياها بمغادرة الخليج قال لم نفعل ذلك ولم نقم بتغيير نصائح السفر للكويت او المنطقة ولكننا نراقب الوضع في المنطقة عن كثب ونقدر الموقف على حسب المعطيات فيها ولو حدث اي تغيير بالفعل فإننا سنبلغ مواطنينا.

