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الوفيات


محمد حسن علي القطان، (86 عاماً)، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية آل ياسين (الحداد)، ت: 66692900، النساء: الشعب، حسينية أبا ذر الغفاري، ق5، ش5، م2 بجانب مسجد عمار بن ياسر، ت: 66333389
محمد عبدالله محمد العجيري، (72 عاماً)، شيع، الرجال: قرطبة، ق3، الشارع الثاني، م46، النساء: السرة، ق4، ش1، م82
محمد منصور سالم الأذينه، (61 عاماً)، شيع، الرجال: سلوى، ق12، ش6، م33، ت: 65111126، النساء: القرين، ق3، ش34، م9، ت: 97885801
عبدالعزيز راشد عبدالله الوهيب، (75 عاماً)، شيع، الرجال: الخالدية، ق4، ش49، م7، ديوان الوهيب، ت: 99806988، النساء: كيفان، ق1، ش16، م43، ت: 24818021
ليلى عبدالله عباس حسين، أرملة علي قمبر قمبر، (59 عاماً)، شيعت، الرجال: الرميثية، مسجد مقامس، ت: 66565242، النساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، ت: 62222797
عايض عوض ضاوي الديحاني، (79 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة التراويح، الرجال: العزاء في المقبرة فقط (مقبرة الصليبخات)، ت: 99888177 - 99891899
إنا لله وإنا إليه راجعون


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