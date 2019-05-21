الأولى

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اننا لسنا بعيدين عن رؤية وتقييم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للوضع في المنطقة، ولاعما ذكره من أن فرص نشوب الحرب في المنطقة عالية.

وقال في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في غبقة اقامها السفير العراقي لدى البلاد د. علاء الهاشمي: ان التخوف والحرص واردان، وأن التطورات بوتيرتها المتسارعة تنبئ عن تداعيات غير مريحة وخطيرة وهذا يستوجب أقصى درجات الحيطة والحذر.

وعن اتخاذ الكويت اجراءات احترازية لتأمين أمن ناقلات النفط قال: من الطبيعي في ظل التصعيد أن تتخذ الكويت ودول المجلس ككل خطوات احترازية، وبالفعل هناك تنسيق وتواصل بين الكويت ودول مجلس التعاون لتوفير السلامة للناقلات، وامدادات الطاقة الى دول العالم.

وبسؤاله عما اذا كانت هناك طلبات قدمت من سفارات معينة لزيادة تأمينها، نفى الجار الله ذلك بالقول: لم تطلب أي سفارة زيادة تأمينها.

وحول عدم دعوة الكويت لرعاياها الى عدم الذهاب الى العراق أو مغادرته فوراً على غرار دعوة دول مجاورة أخرى، قال الجار الله: تقييمنا ان الوضع لا يستدعي المغادرة، وعندما نشعر أن الامور تستدعي التحذير اوالمغادرة وعدم الذهاب سنفعل ذلك فورا.

وأضاف: الكويت حريصة دائما على المشاركة في القمم الخليجية والعربية والاسلامية وبهذه المناسبة نقدر تماما دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لقمة عربية واخرى خليجية تتزامن مع القمة الاسلامية المقرر انعقادها في مكة المكرمة يوم 26 رمضان، ونؤكد أن هذه الدعوة تعبر عن حرص الأشقاء في المملكة على البحث والتشاور والنقاش فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تطورات وتداعيات يمكن أن نقول إنها تداعيات خطيرة. وبشأن اعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة وما اذا كان هذا الأمر محل نقاش أميركي- كويتي قال الجار الله: اتصالاتنا مع أصدقائنا وحلفائنا الأميركان متواصلة، وبالتالي نحن نعمل في اطار الاتفاقيات الأمنية بين الجانبين، وفي اطار الاستحقاقات التي تفرضها هذه الاتفاقيات، واي تنسيق هو تنسيق طبيعي، واي تواصل هو تواصل طبيعي، طالما أن لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع المملكة المتحدة ومع فرنسا ومع الصين ومع روسيا أيضا.

وأضاف: هناك أمور تتعلق بالاتفاقيات الموقعة بيننا، واريد ان أؤكد على وجود تنسيق وتواصل في اطار الاتفاقيات الدفاعية، وفي اطار المنظومة الخليجية. وحول قراءته للتصريحات الايرانية- الأميركية المشيرة الى عدم سعي الطرفين الى شن حرب في المنطقة، وما اذا كان للكويت دور في اخماد حدة التوتر بالتعاون مع باكستان قال: التوتر موجود، والامور تتصاعد، ولكن ما يخفف هذه التوترات التصريحات الايجابية التي تصدر من الطرفين من حين الى آخر، واعتقد ان هذه التصريحات ايجابية ومن شأنها أن تنزع فتيل التوتر وان تقود الى التهدئة.

وأضاف: لا توجد مبادرة كويتية لحل الأزمة في المنطقة، لكننا دعونا الى أن تكون هناك جهود خيرة لاحتواء التوتر والتصعيد، وتمكين المنطقة من أن تنأى عن أي توتر أو تصعيد أو صدام يمكن أن يحدث.

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الكويت غدا الأربعاء قال الجار الله: نتطلع لتلك الزيارة وللمباحثات التي سيجريها معنا ونعتقد بأن لدينا العديد من الملفات التي تحتاج الى البحث على هذا المستوى من اللقاءات.

وازاء الاتفاق الكويتي - العراقي لتطوير منفذ سفوان الحدودي، وما اذا كان التمويل كويتيا اوضح الجارالله ان هناك تخطيطا واتصالات مع الجانب العراقي لتطوير المنفذ لأن تطويره سيعود بالمنفعة على الجانبين، وبالتالي فان الكويت على استعداد للتنسيق مع العراق فيما يتعلق بتنظيم عملية التطوير.

وعن انهاء ملف الخلاف الخليجي - الخليجي قال ان الوقت لذلك حان منذ زمن، ونتمنى ولا نزال نتطلع بتفاؤل الى طي صفحة هذا الملف لتتفرغ دول المنطقة للتطورات والتحديات العديدة التي تواجهها.