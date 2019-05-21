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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان اول من امس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق، حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات وذلك خلال زيارة اخوية استمرت يوما واحدا.

وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول مجمل الأمور التي جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين وسبل تعزيز وتنمية مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وذلك على كافة الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.