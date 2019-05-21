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أكد وزير الصحة د. باسل الصباح، استعداد الوزارة لمواجهة أي طارئ قد يحدث في المنطقة، مبينا أن المستودعات الطبية تضم مخزوناً من الأدوية واللوازم الطبية يكفي 6 أشهر، وأن الأدوية الخاصة بالوقاية من الإشعاع متوافرة وتكفي المواطنين والمقيمين في حال حدوث حرب في المنطقة لا قدر الله. وأكد الوزير على هامش غبقة جمعية الجراحين، أن الكثير من طلبيات الأدوية ستصل قريبا، وأن قطاع الوقاية من الإشعاع على أهبة الاستعداد، لافتا إلى أن خطة الوزارة تم إعدادها قبل الأحداث التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة،، كما تم استخدامها وقت حدوث الأمطار في سبتمبر الماضي. و أكد الوزير أن اللجنة المركزية للطوارئ على اتصال دائم بجميع مرافق الوزارة، حيث تجتمع كل 6 أشهر لمتابعة الخطة، بينما تجتمع اللجان الفرعية مرة شهريا. لافتا الى إن الوزارة مستعدة كل الاستعداد، وإن كنا لا نتمنى اندلاع الحرب ونتمنى الأمن والسلام للكويت ولكل الدول