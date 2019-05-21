الأولى

أدت تحذيرات اطلقتها ادارة الطيران الاتحادية الاميركية وعممتها على شركات الطيران الاميركية بتوخي الحذر اثناء تحقيق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، ادت الى خلق حالة من الارتباك الشديد بين شركات الطيران الخليجية وادارات الطيران المدني في دول المنطقة. وقالت الادارة الاميركية في تحذيراتها التي نشرت اخيرا ان ذلك يأتي في اطار التطورات الاخيرة في منطقة الخليج وتزايد الانشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة ما يشكل خطرا عرضياً متزايدا على عمليات الطيران المدني الاميركية خصوصا في حال اساءة التقدير او اللبس في تحديد هوية الطائرات. وحذرت الادارة الطائرات التي تحلق في المنطقة من مواجهة تشويش غير متعمد في تحديد المواقع والاتصالات وهو امر قد يحدث دون تحذير. وفي خضم هذه التطورات المتسارعة علمت النهار من مصادر مطلعة ان ادارة الطيران المدني قد اقرت خطة استراتيجية لمواجهة اي تطورات سلبية في المنطقة، وقالت المصادر ان الخطة تتضمن اجراءات طارئة وخططا بديلة يتم تطبيقها في حال نشوب حرب في المنطقة، واشارت المصادر الى ان الادارة ابلغت شركات الطيران التي تستخدم مطار الكويت بهذه الاجراءات التي تتضمن من بين عدة امور استخدام مسارات جوية آمنة وفق الاتفاقيات الدولية حيث يجرى حاليا عمل تغطية لهذه المسارات للتأكد من سلامتها.

في هذا الوقت تواجه شركات الطيران الخليجية حالة من الارتباك فيما يتعلق بتنظيم الرحلات من والى المنطقة نتيجة تزايد الطلب على الرحلات المتجهة الى اوروبا واميركا وكذلك زيادة الضغوط على بعض الخطوط بسبب الطلب المفاجئ من بعض الجاليات للسفر، ناهيك عن موسم رمضان وعيد الفطر.