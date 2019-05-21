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واشنطن- الوكالات: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير ايران في حال اقدمت على مهاجمة مصالح اميركية، لكنه قال انه لايريد القتال بل غزوا اقتصاديا لايران التي ردت عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف بالتقليل من شأن ترهات الرئيس الأميركي.. وفيما يتصاعد التوتر في المنطقة عممت جامعة الدول العربية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة طارئة في مكة المكرمة وهي دعوة رحبت بها الكويت..... (طالع ص 18).

وفي تصعيد حاد ضد الجمهورية الاسلامية كتب ترامب على تويتر اذا ارادت ايران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لايران. لاتهددوا الولايات المتحدة مجددا.

لكن الرئيس الأميركي اكد انه لا يريد حربا مع ايران بسبب اضرارها الجسيمة وتحدث عن غزوها اقتصاديا وقال في لقاء مع شبكة فوكس نيوز الأميركية انه يريد منع ايران من تهديد بلاده وامتلاك اسلحة نووية. وأضاف لا اريد القتال. لكن لديك مواقف مثل ايران، لا يمكنك السماح لها بحيازة اسلحة نووية لا يمكنك السماح بحدوث ذلك.

في المقابل رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس على تصريحات دونالد ترامب بشأن بلاده مؤكدا ان الترهات عن الابادة التي اطلقها الرئيس الأميركي لن تقضي على ايران. وكتب ظريف على حسابه على تويتر ان الايرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين وأضاف ظريف ان ترامب يأمل في تحقيق ما فشل الاسكندر الأكبر وجنكيز خان والمعتدون الآخرون في القيام به.

وختم ظريف مخاطبا ترامب: لا تهدد ايران.. احترمها وهذا سينفع!.

في غضون ذلك اعلنت الخارجية الايرانية امس ان وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وصل الى طهران، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا حيث بحث مع نظيره الايراني، محمد جواد ظريف، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الاقليمية والدولية.

وقال بيان للخارجية الايرانية: ناقش الوزيران العلاقات المشتركة، وأهم التطورات في المنطقة والعالم. الى ذلك رحبت الكويت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة عربية طارئة وأوضحت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية امس بأنها قد باشرت فور تسلمها لدعوة المملكة من الأمانة العامة الى ارسال دعم وتأييد دولة الكويت لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.

وعممت جامعة الدول العربية الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الى قادة الدول العربية، لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة، الخميس الموافق الثلاثين من مايو.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هذا الاجراء يأتي في اطار اعمال نص المادة (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة.