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بغداد- الوكالات: ارسلت الولايات المتحدة اشارات طمأنة الى العراق بعدم استخدام اراضيه ضد اي بلد آخر، في حين اكدت بغداد ان قواتها الأمنية ملتزمة بحفظ امن البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية اثر سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء. وشدد القائم بالأعمال في السفارة الاميركية في العراق جوي هود خلال اجتماع مع قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بغداد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق كواحد من اهم شركاء اميركا الاستراتيجيين في المنطقة وأهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة. وشدد هود على التزام الولايات المتحدة باتفاقية الاطار الاستراتيجي بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة اي بلد آخر، في اشارة الى تهديدات الحرب الحالية بين واشنطن وطهران والمخاوف العراقية من ان يكون ساحة لهذه الحرب بين البلدين. الى ذلك اكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، ان الوضع الأمني في العاصمة بغداد مستقر ولا يدعو الى القلق. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، يحيى رسول، في تصريح اوردته وسائل اعلام عراقية قواتنا تواصل الليل بالنهار لحفظ امن المواطنين والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية. وسقط صاروخ ليل الأحد، قرب مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بقلب العاصمة العراقية، دون ان يسفر عن وقوع اصابات وأضرار، وقال مسؤول اميركي ان بلاده على اتصال مستمر مع السلطات العراقية بخصوص الحادث، مشددا على ان واشنطن ستحمّل طهران المسؤولية ما اذا كانت اي من هذه الهجمات من تنفيذ اي ميليشيات تابعة لها، وسنرد على ايران وفقاً لذلك.