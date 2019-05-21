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6 جلسات في يونيو المقبل لمناقشة الميزانيات والحالة المالية للدولة

الحجرف: لا يوجد ما أخشاه.. أهلاً بالاستجواب


أكد وزير المالية نايف الحجرف تعامله مع الاستجواب الموجه اليه وفق الأطر الدستورية، وقال: لا يوجد ما أخشاه، فنحن ولله الحمد في الكويت ننعم بالديموقراطية.
وأعلن انه يمد يد التعاون للجميع، ليس في موضوع الاستجواب فحسب، ولكن في الكثير من الملاحظات والقضايا التي تثار بين الحين والآخر والتي نتعامل معها بقدر عال من المسؤولية، وتعاوننا مع النواب مبني على الأسس الدستورية والمصلحة المشتركة التي تؤدي إلى تحقيق الصالح العام. واضاف الحجرف الذي حضر اجتماع لجنة الميزانيات امس: الاستجواب حق أصيل لكل نائب متى ما رأى أن يستخدم هذه الأداة، ونحن في الحكومة ليس أمامنا سوى احترام هذا الحق.
وبين أنه تم تحديد جدول الجلسات الخاصة بالميزانيات بالاتفاق مع لجنة الميزانيات، معلنا انه ستتم المناقشة أيام 11 و12 و13 يونيو المقبل، بالإضافة إلى جلسات 24 و25 و26 من الشهر نفسه.
وزاد: لدينا أيضا الحساب الختامي والحالة المالية للدولة،التي ستناقش في جلسة سرية كما جرت العادة، مؤكدا أن الحكومة تتعاون مع النواب في جميع الملفات،لان التعاون أساس دستوري أقسمنا على احترامه، ولأن المصلحة العامة هي التي تجمعنا.
من جهتها، قالت مصادر لـ النهار ان النائب بدر الملا يواصل مباحثاته مع نائبين آخرين بشأن طلبهما مشاركته استجواب الوزير الحجرف، لافتا الى أن تقديم صحيفة الاستجواب سيتم رسميا خلال 10 أيام.


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