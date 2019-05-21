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أعلن مجلس الوزراء مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لمعادلات الشهادات الدراسية.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس انه اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة الشهادات الدراسية حيث تبين من خلاله مراجعة 19 ألف شهادة وتم بشأنها مراسلات مع الملحقيات الثقافية في الخارج للتأكد من سلامتها.

واشار المجلس الى استمراره في معالجة هذا الملف وتتبع تداعياته واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على اجراءات اخلاء موقع قاعدة عبدالله المبارك وقاعدة نواف الاحمد الجويتين لاستكمال مراحل تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي ( T2 ) .

