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سَنة مع الشغل لمدير مركز استشارات اقتصادية لإساءته لبنك محلي


أصدرت محكمة تمييز الجنح المستأنفة برئاسة المستشار نجيب الملا قرارا بحبس مدير أحد مراكز الاستشارات الاقتصادية سنة مع الشغل لإساءته لبنك محلي كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أمرت المحكمة بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة 3 سنوات بشرط توقيع المتهم على تعهد كتابي مصحوباً بدفع غرامة قدرها ألف دينار.
وكان المتهم قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبارات اعتبرها البنك ماسة بسمعته وسمعة القائمين على إدارته، وهو ما جعل البنك يبلغ النيابة العامة عنها.
وهذا الحكم غير قابل للطعن كونه صادراً عن محكمة تمييز الجنح المستأنفة. وأفادت المصادر أن هذا الحكم يتيح للبنك المتضرر ولمديريه مطالبة المتهم أمام المحاكم المدنية بتعويضات للضرر.


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