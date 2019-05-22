مال وأعمال

شدد رئيس مجلس الادارة لمجموعة ارزان المالية وفاء القطامي على ان المجموعة واصلت بتطبيق استراتيجيتها التي تحقق لها التنوع في مصادر الدخل من خلال منتجات وخدمات مميزة للعملاء مما يؤهلها في المستقبل القريب لترسيخ مكانة المجموعة ضمن الشركات الرائدة في الكويت والمنطقة، ويضمن لها كذلك مواصلة النمو وتحقيق المزيد من النجاح.

وقالت القطامي خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 82% ان مجلس ادارة المجموعة واصل ممارسة مهامه في تقديم التوجيهات الحكيمة للادارة التنفيذية في تنفيذ خطط واستراتيجيات المجموعة بما يحقق الأهداف السامية للشركة. وقد قمنا بتعزيز ميثاق مجلس الادارة وسياسة الحوكمة السليمة للشركات والتي تعد حجر الأساس لنجاح واستدامة الشركات.

وزادت بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجها المجموعة فقد استطاعت المجموعة تحقيق نتائج ايجابية خلال العام حيث تمكنت المجموعة من تحقيق ايرادات تشغيلية قدرها 8.6 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 مقارنة مع العام الماضي 2017 والتي بلغت 8 ملايين دينار كما حققت المجموعة صافي ارباح بلغت 2.5 مليون دينار في العام 2018 مقارنة مع ارباح بلغت 1.7 مليون دينار في العام 2017.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في مجموعة ارزان المالية جاسم زينل ان الادارة التنفيذية تبذل جهوداً حثيثة لخلق مؤسسة مالية مرموقة للتنبؤ بالمستقبل القريب المركز الريادي في صناعة المال والاستثمار.

وأضاف زينل ان تنويع مصادر دخل المجموعة للتقليل من مخاطر التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية سيظل هدفنا، موضحا ان الادارة التنفيذية تتطلع لتعزيز مكانة المجموعة على مستوى الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة والعمل على زيادة النمو في القطاعات المستهدفة، واخيراً الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدول التي تتواجد فيها المجموعة.

وعن اداء المجموعة قال زنيل استطاعت خلال عام 2018 تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات من خلال تنفيذ الاستراتيجية التي انتهت في نهاية العام، لافتا الى ان العوامل الجيوسياسية وتذبذب اسعار النفط اثرت على الأسواق المالية والنمو اللاقتصادي في المنطقة على مدار عام 2018. وكما تراجعت اسعار النفط بنهاية العام لتمحو نسبة كبيرة من المكاسب التي حققتها في الفترة السابقة من العام ما ادى الى تباطؤ خطط التنمية في المنطقة.

وقال مسوؤل التسويق والعلاقات العامة فواز المنيع ان رؤية الشركة بحلول العام 2021 ان تصبح شركة بارزة ورائدة في الاستشارات المالية والتمويل عن طريق تقديم خدمات تمتاز بالجودة والتعقل والأداء المرتفع والشفافية العالية في الأسواق العالمية وبالتالي تنشأ القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا.

وأوضح المنيع ان مهمتنا هي انشاء قيمة طويلة المدى للمساهمين من خلال الأداء المرتفع والعوائد القوية حيث اننا نبني شراكة مع عملائنا على اساس الثقة والمسؤولية. ونحن نسعى بكل جهد لخدمة وبناء مركز مالي قوي ومستدام من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة مع الحفاظ على النزاهة، والكفاءة والمعايير الأخلاقية العالية ومواكبة معايير حوكمة الشركات.

هذا ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها عدم توزيع ارباح على المساهمين عن العام 2018.

