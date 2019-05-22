مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها الرئيسية لحفل القرقيعان الذي نظّمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور».

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان الحفل قد شهد حضور كل من سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيل?رمان، ونائب المدير العام لقطاع الشؤون التعليمية والتأهيل بالهيئة العامة لذوي الاعاقة انور الأنصاري، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب مدير قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالهيئة العامة لذوي الاعاقة هنادي المبيليش، والشيخة سهيلة سالم الصباح، ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات والسفارات المختلفة في الدولة.

وأوضحت زين ان تعاونها المستمر مع ادارة الرعاية الاجتماعية لانجاح هذا الحفل بشكل سنوي يأتي في اطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تقوم زين من خلال هذا التعاون بمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة المناسبات المختلفة على مدار العام، ومنها المناسبات التي تأتي مع شهر رمضان المبارك كالقرقيعان وغيرها.

وبيّنت الشركة ان فريقها التطوعي قام من خلال تواجده في الحفل بتقديم القرقيعان والهدايا والألعاب للأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى المشاركة في مختلف الفعاليات التي شهدها الحفل، وهي اللفتة التي عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منها لاضفاء لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة من المجتمع خصوصاً خلال الشهر الفضيل.

وأضافت زين انها تقوم بتنظيم الزيارات الانسانية لدور الرعاية الاجتماعية على مدار العام وفي مختلف المناسبات وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة فريق متطوعي الشركة الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات والأعياد المختلفة بالتعاون مع ادارة دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون، وذلك انعكاساً لروح الخير التي يتسم بها المجتمع الكويتي.

وأكدت الشركة انها تؤمن بأن مسؤوليتها اتجاه مجالات الاستدامة هو امر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة في تنوّع برنامجها الرمضاني المكثّف الذي يهدف الى مشاركة جميع فئات المجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل.

