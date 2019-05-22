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أعلن بنك بوبيان اسماء الفائزين في مسابقته لحفظ القرآن الكريم «رتل مع بوبيان» التي نظمها البنك للعام الخامس على التوالي حيث تجاوز العدد فيها 1000 مشارك من الجنسين وبلغ عدد المكرمين في جميع المراحل 50 فائزا.

وقال البنك في بيان صحافي «انتهت مسابقة رتل مع بوبيان للقرآن الكريم لهذا العام وسط اقبال كثيف ومشاركة كبيرة من ابنائنا من حفظة كتاب الله لحفظ وتجويد القرآن الكريم في ظل منافسة كبيرة بين جميع المشاركين من الجنسين يصعب معها اختيار الخمس الاوائل في كل شريحة».

واكد البيان «والبنك ينظم الدورة الخامسة للمسابقة ارتأت ادارة البنك العليا ان تأخذ للمسابقة ابعادا اكبر من خلال زيادة عدد المشاركين ورفع قيمة جوائزها وزيادة عدد الفائزين»، موضحا ان المسابقة كانت مفتوحة للجميع سواء من ابناء عملاء البنك او غيرهم ايمانا من البنك بان مثل هذه المسابقات يجب ان تفتح للجميع وهو ما يجعل هذه المسابقة الاكبر خلال الشهر الفضيل.

