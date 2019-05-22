مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم خدمة توصيل العيادي مجاناً لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية من خلال تطبيق Cash Xpress عبر التجاري اون لاين وكذلك تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile، حيث تتضمن الخدمة توصيل العيادي للعملاء الى المكان الذي يحددونه عبر خدمة المساعد الشخصي في البنك التجاري بالتعاون مع شركة «يمناك».

وتعقيباً على هذه الخدمة، قالت نورا كايد - رئيس الخدمات المصرفية الشخصية - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجاري الكويتي « يقدم البنك هذه الخدمة ضمن خدمات التجاري المميزة المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد بما يوفر عليهم عناء الازدحام والذهاب الى فروع البنك والانتظار لاستلام العيادي، حيث تأتي خدمة توصيل العيادي ضمن باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على تطويرها بما يوفر خدمة مميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية».

وأوضحت ان خدمة توصيل العيادي حصرية لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية وأن الحد الأدنى لطلب الخدمة هو 100 دينار والحد الأقصى هو 2000 دينار.

