مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية كامل العوضي ان هناك خططاً بديلة وضعتها الشركة لمواجهة أي تداعيات سياسية في المنطقة موضحا ان الخطط تشمل ايضا تزايد أعداد الركاب خلال الفترة المقبلة، مبينا ان الكويتية لديها جهوزية واستعدادات كاملة لاستيعاب ضغوط المسافرين خلال فترات الذروة وذلك لتسهيل سرعة إجراءات السفر .

وأضاف العوضي في تصريحات صحافية على هامش غبقة اتحاد مكاتب السفر والسياحة مساء اول من امس، ان الكويتية لديها أربع خطط لمواجهة أي تصعيدات سياسية بالمنطقة وذلك بالتعاون مع شركات الطيران الخليجية، لافتا إلى أن مجال الطيران بالكويت آمن جدا، إلا انه قد يمكن تغيير بعض وجهات الطيران في حال حدوث أي طارئ لتفادي أي مخاطر .

وأوضح أن الكويتية تعد الشركة الاولى التي تعمل على تفادي مخاطر الطيران فوق أجواء المناطق التي يمكن ان تتعرض لمشاكل سياسية، مضيفا أن بعض التحذيرات التي وردت اليها من السلطات المدنية الدولية تؤخذ في الحسبان ويتم العمل عليها من اجل الحيطة والحذر وذلك ضمن تخطيط مسبق لا يترك مجالا للمفاجآت .

وألمح العوضي إلى ان الكويتية سوف تجتمع مع الإدارة العامة للطيران المدني لمناقشة تلك الخطط والتطورات وتحديثها وفقا لما يستجد من أوضاع موضحا أن هناك قسماً كاملاً لدى الشركة يختص في إدارة الأزمات يتبع إدارة الأمن والسلامة .

وذكر العوضي أن هناك اتفاقيات متعددة بين شركات الطيران لمواجهة أي أزمات ومساعدة بعضها البعض، مبينا ان اتفاقيات الكويتية بهذا الشأن تعود إلى عشر سنوات ماضية.

وبين أن الخطوط الجوية الكويتية وضعت استراتيجية متميزة لتسهيل حركة المسافرين للعمرة ولاسيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مؤكدا الحرص على توفير المرونه والسهولة لجميع الرحلات المتجهة إلى العمرة وغيرها وذلك في إطار خطة استراتيجية تمتد إلى موسم الحج وحتى اكتوبر المقبل.

وأشار العوضي إلى ان أسطول الكويتية يضم 25 طائرة مبينا ان عدد الركاب بلغ عدد 2 مليون راكب مع مطلع مايو الحالي وتواصل الشركة خططها وأهدافها وصولا إلى بلوغ عدد الركاب إلى 4.7 ملايين راكب بنهاية العام الحالي متوقعا ان تزداد تلك الأعداد .

ولفت إلى ان عدد الرحلات خلال موسم الصيف سوف يصل إلى 100 رحلة يوميا مؤكدا على ان دقة مواعيد الرحلات تتراوح نسبتها بين 85 إلى 100 في المئة نتيجة لبعض الظروف الاعتيادية،

مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الشركة ماضية في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها المحددة وذلك من خلال أعداد الموظفين في الشركة والبالغ 7500 موظف يعملون

بجهد واجتهاد وبروح الفريق الواحد و هناك متابعة دورية ويومية من رأس الشركة المتمثل في رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم والإدارة التنفيذية

وذلك لمتابعة خطط واستراتيحيات الشركة بشكل يومي مشيدا بالدعم المستمر والمساندة القوية من الحكومة لانجاح اداء الناقل الوطني.

