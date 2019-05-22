مال وأعمال

وزع فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» التطوعي، القرقيعان على عدد كبير من رواد مجمع «ديسكفري» من الصغار والكبار، حيث لقيت الاحتفالية اقبالا واسعا من الجمهور المتوافد على جناح «بيتك» في المجمع والذي تم تصميمه بشكل مبتكر كمجسم كبير لعلبة القرقيعان ويحمل عنوان شريحة عملاء حساب «بيتي» للأطفال.

ويأتي تنظيم حفل القرقيعان ضمن اطار برنامج «بيتك» الحافل في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 5» وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، وحرصا على الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل الذي يؤكد تمسك البنك بهويته المجتمعية، واعتزازه بالعادات والتقاليد الكويتية.

وأسهمت مشاركة «بيتك» التي دأب البنك على القيام بها سنويا في حفل القرقيعان هذا بادخال البهجة والسرور على نفوس الاطفال، وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع ومشاركتهم في مختلف المناسبات.

وتمتد مشاركات «بيتك» بفعاليات القرقيعان لتشمل مواقع مختلفة بما فيها جمعية متلازمة الداون وجمعية المهندسين، وقصر نايف، ومعهد دسمان وعدد من المستشفيات ومواقع مختلفة.

ولدى «بيتك» باقة متنوعة من الانشطة الرمضانية التي تؤكد ريادته في تحمل المسؤولية الاجتماعية، ضمن برنامج يشمل انشطة ومساهمات اجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، تأكيدا على حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والانسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كافة مبادرات العمل التطوعي.

