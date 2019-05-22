مال وأعمال

يطلق بنك وربة مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء موظفيه بدافع حرصه على تنشئة جيل من حفظة كتاب الله وإدراك معانيه ورسائله السماوية السامية التي تعتبر مرجعاً روحياً لكافة نواحي الحياة. تأتي هذه المسابقة جزءاً من برنامج بنك وربة في المسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يحرص على إقامتها بشكل سنوي بهدف تعزيز نشر مبادئ الثقافة الإسلامية لا سيّما بين الجيل الشاب. وتنقسم المسابقة للبنين والبنات الى فئتين؛ الفئة الأولى تضم متسابقين من عمر 6 الى عشر سنوات والفئة الثانية من عمر 11 الى 14 سنة، على أن يتم اختيار عشرة فائزين من كل فئة يحصلون على جوائز نوعية تشجيعا لهم على دأـبهم في حفظ السور القرآنية المباركة. وفي هذا الإطار، تحدث أيمن المطيري، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة قائلا: « بصفتنا مؤسسة إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، نحن نسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر كتابه الكريم في الأجيال الشابة لتكون بمثابة المرجع الرئيس لهم في جميع أمور حياتهم لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضّح لهم الطريقة الأفضل للتعامل في مختلف جوانب حياتهم».

