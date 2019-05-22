الأربعاء 22 مايو 2019 ,17 رمضان 1440
رقم العدد:
3688
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مصابيح
إيمانيات
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
الأزمنة و الأمكنة
الناس
مال وأعمال
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