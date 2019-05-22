مال وأعمال

احتفل بنك برقان بمناسبة القرقيعان مع الأطفال في فرعيه بمجمع الأفنيوز وديسكفري مول، وذلك في إطار مبادراته الاجتماعية تجاه جميع أفراد المجتمع وخاصة الأطفال. وشهدت احتفالات القرقيعان التي أقيمت في يومي 14 و15 مايو 2019 مشاركة شخصية حساب الأطفال «بوبا»، وتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة لجميع الأطفال بوجود عائلاتهم، والعديد من رواد المجمّعين. وكونه يعكس الثقافة والعادات الكويتية القديمة والجميلة، جاءت احتفالات بنك برقان بالقرقيعان كمبادرة تعكس الروح الرمضانية الغنية بالمعاني ودلالات المشاركة والتواصل خلال هذا الشهر المبارك.

