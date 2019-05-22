مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي ««KIB»» بتنظيم فعالية القرقيعان بطريقة مبتكرة مليئة بالمتعة والترفيه وذلك في الأفنيوز، غراند أفنيو. وقد تضمن الحفل حوضاً مليئاً بالحلويات للحصول على أكبر قدر ممكن من القرقيعان مما أسعد الجميع ورسم البهجة على وجوههم ، وذلك في إطار التزامه المستمر بأداء دوره المجتمعي وخاصة خلال شهر رمضان المبارك

من جانبه، قال مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «لطالما تميّز شهر رمضان المبارك بأجواء خاصة، حيث يستقبلنا سنوياً محملاً بالعادات والتقاليد الخاصة به والتي توارثناها جيلاً بعد جيل. ومن منطلق دوره المجتمعي، يهدف ««KIB»» إلى تعزيز القيّم التي تعكسها العادات الرمضانية الكويتية على مجتمعنا، حيث تقربنا من بعضنا البعض وتعزز الروابط بين الأفراد من جميع الأعمار». كما أشار ناجيا إلى أن احتفال هذا العام تضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب الشيقة للأطفال، حيث تم ربط كل مشارك بحبال وتعليقه فوق حوض مليء بالحلويات ليغوص فيه ويجمع أكبر قدر ممكن من القرقيعان بأسلوب ممتع وشيق. كما شمل الحفل أيضاً لعبة جديدة وهي لعبة المتاهة الممتعة للأطفال، حيث استمتع الجميع بيوم عائلي ممتع للغاية.

ومن الجدير بالذكر، أن ««KIB»» يواصل تنظيمه للعديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى خدمة مختلف شرائح المجتمع الكويتي وذلك في إطار برنامجه الرمضاني ما يؤكد دوره الحيوي في المجتمع وسعيه للتأثير الإيجابي على جميع أفراده.

