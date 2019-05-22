مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» بتنظيم حفل قرقيعان خاص للأطفال المرضى في مستشفى الأميري، وذلك ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم رسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال من خلال توزيع الهدايا والقرقيعان عليهم.

وبهذه المناسبة، أشاد مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، بجهود أعضاء فريق «أبطال KIB» التطوعي من موظفي البنك الذين أشرفوا على تنظيم هذه الفعالية، حيث قاموا بتبادل الأحاديث الودية واللعب مع الأطفال، ومن ثم توزيع الهدايا والقرقيعان عليهم.

كما أوضح ناجيا أن هذه المبادرة جاءت حرصاً من البنك على مشاركة المناسبات الرمضانية التراثية مع الأطفال وخصوصاً المرضى منهم لإسعادهم وبث الأمل في قلوبهم مما يساهم في سرعة شفائهم. مؤكداً أن مشاركة الأطفال المرضى وعائلاتهم فرحة القرقيعان هو تقليد يحرص «KIB» على القيام به سنوياً في شهر رمضان الكريم. يذكر أن «KIB» يسعى دائماً إلى تكثيف زياراته للمؤسسات الاجتماعية والمستشفيات في البلاد وذلك ضمن إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف للتأثير الإيجابي على المجتمع المحلي وجميع فئاته.

