مصابيح

قطنت اسرة مغامس في الكويت في القرن التاسع عشر الميلادي، فقد هاجر والد الحاج عباس الحاج علي مغامس من جنوب بلاد الرافدين تحديدا من البصرة الى الكويت في وقت ما في القرن التاسع عشر الميلادي بغية التوسع التجاري وفقا للروايات الشفهية، وتعتبر اسرة مغامس اسرة عريقة ومعروفة في جنوب بلاد الرافدين ولها امتداد تاريخي قديم في تلك المنطقة.

استقرت الاسرة في محلة القروية في حي الوسط كما تدل على ذلك بعض الوثائق العدسانية وتشير إحداها الى شراء الحاج عباس مغامس اول منزل له يتضمن - كما هو وراد في الوثيقة - حوشا وديوانية وذلك في عام 1327 هـ 1909م بقيمة خمس مئة ريال من الحاج عبداللطيف حسن الصائغ الصايغ وكان المنزل يقع في دروازة القروية المحيطة بمنزل الحاج سلمان حسن الصائغ، ومنزل الحاج احمد الشواف، ومنزل الحاج حسن العبدالله.

كما تشير وثيقة عدسانية اخرى تعود لعام 1345هـ 1926م الى شراء الحاج عباس ثاني منزل له من الحاج عبدالله بن محمد الهاجري في نفس الفريج الذي يقطن فيه بثمن قدره الف ومائة روبية، وتشير وثيقة تملك رسمية اخرى موقعة من قبل القاضي ابراهيم العدساني الى امتلاك الحاج عباس المنزل الثالث في عام 1326هـ 1943م في فريج القروية ايضا عن طريق شرائه من ورثة سلمان المجادي بثمن اربعة آلاف وستة مائة روبية، ما يعني ان الحاج عباس اصبح في تلك السنة يمتلك ثلاثة منازل في نفس الفريج فريج القروية وعلى ضوء امتلاك الحاج عباس بيتا في عام 1909م يرجَّح ان والده الحاج علي كان يسكن الكويت في القرن الذي يسبقه.

ويروى ان الحاج عباس ولد في عام 1871 تقريبا، وكان للحاج عباس ثلاثة من الاولاد وهم حمزة وفاضل ومنصور، وست بنات توفي بعض منهن قبل وفاته في عام 1950م وقد وهب كل واحد من أولاده منصور وفاضل وحمزة بيتا من البيوت الثلاثة التي كان يمتلكها.

اشتهر الحاج عباس بتجارة المواد الغذائية كغيره من الكثير من التجار وكان لديه دكّان في سوق التمر الواقع بين سوق الجت وسوق الخضار، حيث كان يبيع البقوليات خاصة تلك البضائع التي تستورد من مناطق وموانئ الهند وجنوبي غربي بلاد فارس، مثل بعض انواع الفواكة والخضار الطازجة والمجففة، التي كان يبيع جزءا منها بالفرضة بالقرب من قصر السيف فترة الصباح ويقضي باقي يومه في محله دكّانه ليبيع باقي البضاعة، كما كان يعدّ بعض الحلويات الكويتية مثل الحلوى والرهش في منزله ويبيعها في دكّانه بمساعدة ابنه الاكبر الحاج حمزة الذي مازالت تلك الاحداث محفوظة في ذاكرته، وقد عمل معه في الدكان كل من احمد الأيوب، والشيخ علي الجسار، والحاج عبدالله الحمالي.

كما كان الحاج عباس يمتلك ابواما لنقل البضائع بين الكويت والمناطق المجاورة، وتوصي وثيقة بريطانية واخرى اهلية موقَّعتان من قبل الشيخ احمد الجابر الصباح بحسن معاملته كأحد سكان الكويت ورعاياها اثناء تنقله بين بنادر الخليج، كما تشير الوثيقتان الى امتلاكه في عام 1930م بوما كان يطلق عليه اسم الحريبي وبوما كان يسمى سمحان في عام 1939م.

كما تكشف رسالة موقّعة من الحاج عباس مرسلة الى صانع السفن المشهور الحاج احمد بن سلمان الاستاد في عام 1946م عن نيَّته دفع ما تبقى من ثمن البوم الذي اشتراه الحاج علي بن حسين والبالغ اربعة الاف وثمانمائة روبية، وتشير هذه الوثائق الى استمراره بشراء انواع مختلفة من السفن الشراعية بغرض استعمالها بين ثغور ومناطق الخليج لتصدير واستيراد البضائع لحسابه، ولا يعني امتلاكه لعدد من انواع السفن الشراعية بالضرورة انه كان الوحيد الذي يقوم بالسفر وجلب بالبضائع، بل على الارجح انه كان يؤجر تلك السفن على بعض التجار او النواخذة او حتى الطراريح، لجلب بضائع اما لحسابه الخاص او لمصلحة المستأجرين نظير اتفاق على سداد مبلغ مالي معين للحاج عباس، كما سنذكر في السطور القادمة.

كما شارك الحاج عباس الكثير من الطراريح والبحارة والنواخذة من الكويت وغيرها من البلدان من بينها القصبة عن طريق اقراضهم بعض المال ومشاركتهم في البضائع التي كانوا يجلبونها من بنادر الخليج عن ان يكون توزيع الارباح بالمناصفة وفي بعض الاحيان بنسبة الثلث مقابل الثلثين للمقترض، كما كان يتحمل الخسارة بنفس المقدار النصف اذا ما تعرضت البضاعة للتلف او في حال طُبعت السفينة غرقت وكانت من بينها شراكته مع الحاج حسين بن حسن الشمالي، والحاج علي بن حسين المبارك، والحاج علي بن حسن دشتي، والحاج علي بن حسن المحميد، والحاج علي بن عوض، والحاج حسن بن سلمان بن حسن الصايغ من الكويت، والحاج ياسين بن الحاج اشهيب من القصبة.

نشاطه التجاري

كان للحاج عباس علاقات تجارية مع بعض تجار منطقة الخليج وغيرهم من منطقة المحيط الهندي او ممن لهم تجارة هناك، فقد تعامل مع الحاج محمد اسماعيل الحمر الذي كان يرسل له بعض الموارد والنقود من البصرة، ويبدو ان الاخير كان من شركاء الحاج عباس واقربائه لوجود وصية مؤرخة في عام 1363هـ 1944م يوكِّل فيها الحمر عمه الحاج عباس -كما هو مذكور على ممتلكاته ومنها منزله كما تشير وثائق اخرى تعود لفترة الثلاثينيات والاربعينيات من القرن العشرين الميلادي الى تعامله مع التاجر سلمان رحماني من البصرة، وكذلك عبدالمحسن الخرافي وشريكه محمد عبدالله المترك، كما تعامل مع التاجر مساعد بن صالح من البحرين.

أراضٍ زراعية في العراق

الى جانب تجارته في المواد الغذائية اهتم الحاج عباس في شراء الاراضي الزراعية في المناطق الزراعية المعروفة بخصوبتها في جنوبي العراق مثل الفاو وابو الخصيب وغيرهما كمورد اخر من الاستثمار التجاري، وتشير احدى الوثائق الاهلية الى قيام الحاج عباس في عام 1352هـ 1933م بشراء ارض زراعية في الفاو في حوز ملا حسين تحديدا تحوي على مئة نخلة بقيمة ثلاث مئة روبية، كما قام بعدها بعام بشراء اراضي نخيل اضافية في نفس المنطقة تشمل مئة وثماني واربعين نخلة في حوز حبش، واثنتين وخمسين نخلة في الحور بقيمة مئتي روبية.

ومن الواضح ان السبب وراء شرائه تلك الاراضي لم يكن فقط الاستثمار التجاري للاراضي بل كان ينوي الحصول على دخل اضافي من عائدات التمور عن طريق

تصديرها من اراضيه الزراعية مباشرة بدلا من شرائها من التجار.

توفي الحاج عباس بن مغامس في وائل الخمسينيات من القرن الماضي في عام 1951م تحديدا وفقا لما هو مدون على شاهد قبره في النجف الاشرف في مقبرة وادي السلام، وقد كان اوصى في وصيته المؤرخة في عام 1950م بان ينقل جثمانه ليدهن في تلك المقبرة.

لم تمت المسيرة التجارية لاسرة مغامس بعد وفاة الحاج عباس كاحد اعمدة التجار في الكويت في النصف الاول من القرن العشرين الميلادي، بل قام ابناؤه وخاصة الحاج حمزة بتكملة سيرته التجارية التي بدأها معه منذ صغره.

