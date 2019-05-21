مصابيح

تراهن مسلسلات «خمسة ونص» و«دقيقة صمت» و«أسود» و«الهيبة الحصاد» و«دفاتر الماضي» على أسماء لامعة وبارزة في عالم التمثيل والاخراج والكتابة وقصص ثرية ومختلفة عن السائد.

تتسابق مسلسلات لبنانية على خوض غمار الموسم الرمضاني الحالي معولة على أسماء لامعة وبارزة في عالم التمثيل والاخراج والكتابة وقصص ثرية ومختلفة عن السائد.

وتتميز المسلسلات اللبنانية التى انطلقت عروضها مع اول ايام رمضان 2019 بكثرتها وتنوعها وحرصها الشديد على منافسة الدراما السورية والمصرية.

ينتظر عشاق الدراما التلفزيونية العمل الضخم المقرر عرضه في رمضان لكل من النجمة نادين نسيب نجيم والممثل قصي خولي والمخرج فيليب أسمر والمنتج شركة «الصبّاح للاعلام».

وتطل نادين نجيم ملكة جمال لبنان سابقا في «خمسة ونص» في دور طبيبة أورام ومتميزة بكونها امرأة قوية ومثقفة وواثقة من نفسها.

وسيتخلل العمل الاجتماعي قصة حب مستحيلة ستجمع بين البطلة المعروفة بإقبالها على الأدوار الصعبة والمعقدة وبين قصي خولي المتألق في الدراما السورية.

والعمل الجديد المقتبس عن قصة أجنبية سينسج على منوال مسلسلات لبنانية نجحت في كسب ود الجمهور على غرار «لَو» و«طريق».

وتم انجاز المسلسل الاجتماعي الرومانسي «أسود» للكاتبة كلوديا مرشيليان والمخرج سمير حبشي في بيروت.

وانضمت الفنانة اللبنانية داليدا خليل إلى أسرة «أسود» مع النجم اللبناني باسم مغنية، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

. وتجسد داليدا شخصية مختلفة عن الأعمال التي قدمتها من قبل.

و«الهيبة» غير مقتبس من اي عمل عالمي على عكس مسلسلات سابقة مثل «تشيللو» و«نص يوم»، ويدخل في تفاصيل المجتمع اللبناني.

وتم تصوير المسلسل في منطقة البقاع الغربي في لبنان، وهو من تأليف وكتابة هوزان عكو السوري وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة «الصباح».

ويحمل المسلسل الجديد طابعا رومانسيا كما يتضمن أجواء بوليسية ضمن قضية مهمة تتعلق بالحفاظ على العادات والتقاليد.

ويجمع مسلسل «دفاتر الماضي» كل من يوسف الخال وباميلا الكيك إلى جانب باقة من الممثلين السوريين واللبنانيين على غرار ندى أبوفرحات، وجلال شموط، وشكران مرتجى وغيرهم.

ويشارك عملاق الدراما السورية عابد فهد بطولة مسلسل «دقيقة صمت» مع النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا.

وكتب عابد فهد عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام «مسلسل دقيقة صمت في شوارع دمشق بسورية».

و«دقيقة صمت» من تأليف السيناريست السوري سامر رضوان وللمخرج التونسي المعروف شوقي الماجري.

ويتناول المسلسل حكاية غدير ناصر وأدهم منصور، المحكوم عليهما بالإعدام.

وفي ساعات الفجر الأولى من أحد الأيام يأمر مدير السجن ضباطه بتنفيذ الحكم قبل الآوان، لكن تتسارع وتيرة الأحداث بإحراق غرف للمساجين وتعيين مدير جديد للسجن، والقيام بتهريب الجناة إلى خارج السجن بوساطة سيارة المدير الجديد، وإعدام شخصين آخرين نيابة عنهما.

