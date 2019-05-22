مصابيح

حينما يبلغ المخرج مناف عبدال محطة مسلسل «الديرفة» فانه يلقي مرساته في منطقة مقرونة بالتألق على صعيد الشكل والمضمون، منطقة مختلفة عن جملة تجاربه الدرامية، بل حتى عما يقدمه من ذات العام من خلال مسلسل «العاصفة».

مناف عبدال في «الديرفة» يشتغل مع فريق متميز يقوده المنتج عبدالله بوشهري ونص ثري بالتفاعلات الانسانية لذا تذهب التجربة الى افاق التألق والتميز وليجد مناف نفسه امام حالة من التحديات والدعوة الى التغيير.

ارصد المخرج مناف عبدال منذ مرحلة مبكرة من مشواره تعود الى مسلسل «دلق سهيل» 1996 و«سوق المقاصيص» 2000 مرورا بكم من الاعمال ومنها «حب في الأربعين» 2014 و«دروب العرايس» 2016 و«مع حصة قلم» 2018، واخيرا «العاصفة» 2019، و«الديرفة» 2019.

وفي تجاربه الأخيرة مثلا في «العاصفة» يظل مناف في المنطقة البيضاء، وهو هنا اقرب الى المنفذ منه الى المخرج الذي يقدم حلوله الاخراجية البصرية العالية.

وهو في «الديرفة» يأتي للتجربة ومعه نص راح يشتغل عليه، وتعاون مع منتج سخر جميع الامكانيات اعتبارا من اعادة صياغة مضامين النص والسيناريو والحوار، وهكذا فريق العمل وتأمين دعم انتاجي عالي المستوى اوله بناء مدينة تراثية شاملة وامام تلك المعطيات كان لابد من التغيير، والانعتاق من دائرة الأبيض الى استفزاز قدراته وامكانياته وخبرته.

مناف عبدال في «الديرفة» مخرج مختلف، يمتلك ادواته وفريقه وايضا حلوله، ومواقفه تجاه النص والشخصيات والمضامين، حيث الصراع الطبقي والذي يدمر كل شيء حتى الحب.

مناف عبدال في «الديرفة» ليس مجرد مخرج بل هو مخرج متألق، لانه يشتغل بفكر مشترك ورؤيا مشتركة تعتمد الحوار الدائم مع المنتج عبدالله بوشهري ومدير التصوير محمود الحوسني الذي يمتاز بلياقته العالية ومقدرته على استيعاب التجربة بكل ضخامتها وظروفها.

مناف عبدال في «الديرفة» يشتغل على أدق التفاصيل من اداء الممثلين وهذا ما نلمسه مع عدد من الاسماء، حتى النجوم الكبار، وبقية الاجيال بالاضافة الى حيثيات الزمان والمكان واللغة واللهجة واللكنة.

شخصياً اعتقد بان المخرج مناف عبدال بعد تجربته في «الديرفة» لن يرضى العودة الى تلك المنطقة البيضاء، او حتى الرمادية، بعد ان جرب بهاء الألوان واهمية الدعم الانتاجي المتفهم للتجربة واحتياجاتها القادر على تأمين جميع الظروف والاحتياجات.

ان تلك العلاقة الكيميائية العالية التي نشأت بين المخرج مناف عبدال، والمنتج عبدالله بوشهري تؤسس لمشاريع مستقبلية عدة، حتى رغم صعوبة التجربة الأخيرة وظروفها لانها تجربة استثنائية بكل ما تعني الكلمة من ابعاد ومضامين.

«الديرفة» واحد من الاعمال الأكثر مشاهدة وانتشارا بين الفضائيات وهو امر لا يخص فقط النجوم مثل محمد المنصور وهيفاء عادل واسمهان توفيق وبثينة الرئيسي وعبدالرحمن العقل وحسين المهدي وغيرهم او حتى مصمم الديكورات صلاح زماني او مدير التصوير محمود الحوسني بل هو حالة من الشمولية، تنطلق من تلك الكيميائية التي جمعت المخرج مناف عبدال والمنتج عبدالله بوشهري لتؤسس لمرحلة وتجربة ومسار جديد في مشوار تجربة مناف عبدال.. والذي نتوقع منه المزيد اذا ما تجاوز تلك المنطقة البيضاء وحتما قد تجاوزها منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لانه في «الديرفة» يقرن حضوره بالتألق.

