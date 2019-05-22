مصابيح

مره اخرى، نعود للكتابة عن وزارة الاعلام، والانجازات الكبرى التي تتحقق هذه الايام، وتبدو جلية واضحة خلال الدورة الرمضانية.

وزارة الاعلام ليست مجرد اذاعة وتلفزيون.. انها مظلة للعديد من القطاعات، التي تتحرك وبلياقة عالية وانجازات كبرى تترسخ وتتأكد بل وتجسد جدية الدعم والتوجيه من لدن قيادات الوزارة وعلى رأسها وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي.

ان ما يعيشه التلفزيون من انجازات، بالذات، على صعيد الدراما التلفزيونية يأتي تأكيدا للدعم الذي تقدمه الوزارة لصناعة الانتاج الدرامي.

وهكذا الامر على صعيد الاذاعة، التي تعيس زهوها وتميزها والقها وعلى جميع القنوات والبرامج وهو ما يرسخ مكانة اذاعة الكويت.

ولا ينتهي الامر عند الاذاعة او التلفزيون، بل يذهب الى قطاع الاخبار والبرامج السياسية وايضا الشؤون الهندسية، وغيرها من القطاعات التي راحت تتحرك بايقاع متصاعد لكي تكون بمستوى المناسبة وايضا اسم وزارة الاعلام الكويتية.

ان المتابع الراصد المتخصص، يعي تماما أننا امام مرحلة اضافية في مسيرة هذه الوزارة وقطاعاتها، تتجسد من خلال ذلك التطور الكبير في مستوى النتاجات التي تقدم وايضا الانسانية التي تم من خلالها انجاز تلك الاعمال من مسلسلات وبرامج.

وهو امر يستحق التقدير والثناء.

وعساكم على القوة..

وعلى المحبة نلتقي

