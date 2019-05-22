مصابيح

أكد الفنان محمد العجمي ان عمله المسرحي الجديد «ينانوه الجليعة» سيكون موعدها اول ايام عيد الفطر المبارك، بمشاركة النجمة المصرية فيفي عبده.

وقال العجمي في تصريح خاص لـ«النهار» بانه سعيد بالنجاح الذي تحققه مجموعة الأعمال التي تعرض له هذه الأيام خلال الدورة الرمضانية.

وفي مستهل حديثه قال الفنان محمد العجمي:

شرعنا في بروفات مسرحية الرعب الكوميدية «ينانوه الجليعة» التي ستبدأ عروضها اول ايام عيد الفطر المبارك، بطولة النجمة المصرية فيفي عبده واخراج وانتاج الفنان ناصر البلوشي وستقدم العروض على صالة سينما الاوبرا، والمسرحية من تأليف الكاتب هشام العوضي.

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سعيد بردود الأفعال التي تحصدها مجموعة الأعمال التي شاركت في بطولتها ومنها «انا عندي نص» امام القديرة سعاد عبدالله ومسلسل «مني وفيني» الى جوار الفنانة المتميزة صمود الكندري، بالاضافة الى مسلسل «دفعة القاهرة» مع المخرج علي العلي.

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مسرحية «ينانوه الجليعة» ستعرض في الكويت تعقبها جولة خليجية، ثم تقدم العروض في القاهرة وهو ما يشكل اضافة حقيقية لرصيد هذه التجربة التي يقدمها الفنان ناصر البلوشي.

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اقرأ حاليا مجموعة نصوص جديدة للموسم الفني الجديد، حيث سنشرع بتصوير اكثر من عمل بعد عطلة عيد الفطر مباشرة بإذن الله.

