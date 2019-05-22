مصابيح

قال جمال العدواني مؤسس ورئيس مهرجان نجوم الفن والإعلام إن الدورة الرابعة التي ستحمل شخصية المخرج القدير علي الريس ستقام الليلة في فندق ومنتجع نادي النخيل تحت رعاية كريمة من رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، وستكون عبارة عن تظاهرة فنية ضخمة للاحتفاء بتكريم نخبة من نجوم الساحة الفنية والإعلامية والرياضية المحلية، حيث ستقام بحلة جديدة مختلفة تماما عن الدورات الثلاث السابقة، وبحضور حشد من الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وأضاف أن المهرجان سيكرم مجموعة من الشخصيات الفاعلة إعلامية ورياضية واجتماعية التي تساهم في عطاء زاخر في خدمة البلد بينهم المحامية خولة مبارك الحساوي، اللاعب الدولي السابق سعد الحوطي، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدراية والمالية غالب العصيمي عن برنامجه الحواري بالعربي مع غالب، مدير عام إذاعة الكويت سعد الفندي، الإعلاميتان إيمان نجم وحصة اللوغاني، والنجوم بينهم داود حسين، هيفاء عادل، اسمهان توفيق، زهرة الخرجي، إلهام الفضالة، بثينة الرئيسي. وأشار العدواني إلى أن إدارة المهرجان تشعر بالفخر والاعتزاز في تكريم شخصية المهرجان المخرج القدير علي الريس، والذي ترك بصمات إعلامية رائدة في مسيرة الإعلام الكويتي، ونحن اليوم نحتفل بتكريمه تقديرا ووفاء لدوره البارز، ومساهماته الفاعلة، وحضوره المتميز قياديا ومخرجا بوزارة الإعلام، إلى جانب دوره البارز في قيادة العمل في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وذكر العدواني أن نجوم الفن والإعلام بات من المهرجانات التي تحتفي سنويا بتكريم نجوم الأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية، لافتا إلى أن مثل هذا التكريم يمنح الفنان والإعلامي دوما جرعة داعمة مشجعة لمواصلة العطاء والتميز والحضور، لافتا إلى اختيار لجنة تحكيم محايدة باختيار الفائزين في التكريم برئاسة الإعلامي القدير د. سليمان العسعوسي.

