مصابيح

ابتسامته الصافية التي لا تفارق وجهه كانت عنواناً للقدر الهائل من البهجة التي يشعها على من حوله وفي المكان الذي يتواجد فيه وهي ايضا التي اكسبته هذا الحضور الخاص والكاريزما على الشاشة وفي الحياة يملك في داخله براءة وصدقا وعفوية وتسامح طفل لا يكبر ورغم ملامحه وهيئته الارستقراطية الا انه كان محملا بصفات أولاد البلد من كرم وشهامة انه الفنان والنجم المتعدد المواهب حسين الامام.

وهو الى جانب هذه الصفات.. جاد جداً في عمله ودقيق في كل تفاصيله باحثا عن الكمال عاشق للمغامرة والتجريب في كل انواع الفنون التي مارسها سواء كمغنٍ وملحن ومؤلف موسيقي او كممثل ومنتج ومخرج او كمذيع ومقدم برامج تليفزيونية واذا كان المثل الشعبي المصري يقول سبع صنايع والحظ ضايع الا ان حظ حسين الامام لم يكن ضائعا على الاطلاق فقد حقق النجاح والجماهيرية الواسعة والنجومية في كل المغامرات الفنية التي دخلها وأبدع فيها.

كان- دائما- يشعر بفخر واعتزاز شديدين لكونه ابن المخرج الكبير الراحل حسن الامام الذي يحمل لقب مخرج الروائع وكان يرى ان ابيه لم ينل ما يستحقه مثل بعض ابناء جيله رغم انه صاحب سجل وتاريخ حافل في حركة السينما المصرية والفن المصري.

لم يدرس حسين الامام التمثيل دراسة اكاديمية فهو حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة لكن موهبته في التمثيل كانت طاغية وواضحة تماما وهو ما جعل والده يمنحه الدفعة الأولى واثبات موهبته وذلك عندما قدمه في فيلمه الشهير السكرية الجزء الثالث والأخير من الثلاثية الشهيرة لنجيب محفوظ وحسن الامام بعد فيلمي بين القصرين وقصر الشوق وكان ذلك عام 1973 وقدمه في العام نفسه في فيلم آخر وانتهى الحب بعدها قدمه المخرج عاطف سالم في فيلم السلم الخلفي بعدها توالت افلامه التي قدم فيها شخصيات مختلفة ومتنوعة اظهرت بشكل واضح عمق موهبته كممثل قادر على اداء مختلف الأدوار بثقة وتمكن وقد ساعده في ذلك- اضافة الى موهبته- حضوراً لافتا ومختلفا عن باقي اقرانه من الممثلين.. وسألته يوماً الى اي حد انتمائك كمخرج كبير ساهم في توجهك الى عالم التمثيل؟ قال: التمثيل مهنة تنتمي الى الفن وفي الفن الأساسي هو الموهبة لو لم تكن موهوباً فلن تقدم شيئاً ولن يتقبلك الناس لأن هذا الفن لا يكتمل الا بأهم عناصره وهو المتلقي ومادام هذا المتلقي الذي يعد اهم عنصر في العملية الفنية كلها رافضاً فلن تحقق شيئاً هذا اولا.. وثانيا حسن الامام هذا المخرج والسينمائي الكبير بكل تاريخه الذي حققه قبل ظهوري كان ابعد الناس عن المجاملة وكان معروفاً ان لا يجامل في فنه وعمله مطلقاً حتى ولو كان ابنه.. وكان هذا يمثل جزءا هاماً جدا من اسرار نجاحه ونجاح افلامه كان دائما حريصاً على يضع كل ممثل في الشخصية والدور الذي يناسب لأنه كان لديه قناعه راسخة بأن دورا واحدا او اي شخصية من شخصيات الفيلم ان لم تظهر كما يريدها وبطريقة اداء تنم عن موهبة واحترافية من الممثل فان هذا التصور في هذه الشخصية سيؤثر بالسلب على نجاح وجوده الفيلم كله.. من هنا فلا مجال للمجاملة.. والدي- رحمه الله- استشعر ان هذا الشاب- يصرف النظر عن ابنه- يملك الموهبة فوجد انه من الظلم ان لا يمنحه الفرصة.. والدليل على ذلك ان حسن الامام له سجل حافل بالفنانين الذي اكتشفهم وأصبحوا نجوماً فيما بعد ولم يكن احداً منهم من ابنائه او اقاربه فقط الموهبة التي تفرض وجودها في عالم الفن.

ولم تكن الجدية وعدم المجاملة هي الصفة الوحيدة التي تحدث عنها حسين الامام عن ابيه فقد كان يكن احتراماً وتقديراً هائلين اقرب الى التقديس لوالده حسن الامام.. ولاحظت الكم الكبير من الشجن في نبرة صوته المغلفة بحزن داخلي دفين وهو يتحدث عنه فسألته: هل تعتقد ان هذا المخرج الكبير صاحب التاريخ الحافل والذي كان يحمل لقب مخرج الروائع لم ينل ما يستحقه وما يليق بمكانته؟ قال بنبرة حزن واضحة وانفعال مكتوم: حسن الامام قدم اكثر من 90 فيلما روائيا وكان مشاركاً في وضع السيناريو وتأليف غالبيتها لأنه كان يعتقد انه مسؤول عن فيلمه والفيلم يحمل اسم وهو اكثر مخرج اطلقت عليه الألقاب مثل مخرج الروائع وملك الشباك والملك وهذا لأنه كان من اكثر المخرجين جماهيرية وكانت الجماهير تنتظر افلامه وهو وحده صاحب الرقم القياسي في استمرار عرض افلامه في دور العرض وبعضها استمر يعرض بنجاح لعام كامل بالاضافة الى مستواها الفني ولا اعتقد ان هناك مخرجاً غيره- مع احترامي للجميع- استطاع ان يحقق جماهيرية بهذا المستوى كان الفيلم يباع باسمه وكان الجمهور يقبل على الفيلم لأنه يحمل اسم حسن الامام بصرف النظر عن ابطاله وهي خاصية لم يحظ بها الا اثنان او ثلاثة من المخرجين في كل تاريخ السينما المصرية.. ورغم ذلك ورغم كل هذه المكانة والجماهيرية لم ينل هذا المخرج الكبير ما يوازى قدر مكانته من الاهتمام الاعلامي والنقدي والتحليلي لأفلامه ولا للسينما التي قدمها ولا للجماهيرية الواسعة التي كانت تحظى بها افلامه.. ناهيك عن الكم الكبير من النجوم الذي قدمهم للسينما والأعمال الفنية التي كتبها ولم يخرجها وأفلامه القصيرة كل هذا العطاء- في رأيي- يستحق الكثير من الضوء الاعلامي والنقدي والتحليلي لهذا الاسم الكبير في تاريخ السينما.. وما يحزنني ان هناك من اتو بعده ولم يقدموا اي قدر مما قدمه ويحظون بكل الاشادة والتقدير والاحتفاء الاعلامي.

كان فيلم كابوريا الذي اخرجه خيري بشارة 1990 من المحطات والعلامات المهمة للغاية في المشوار السينمائي لهذا الفنان المبدع ويعد بالنسبة له مغامرة فنية جريئة ليس لأنه شارك في بطولته مع احمد زكي ورغدة ولكنه ايضا هو الذي انتجه فقد كان معروفاً ان افلام خيري بشارة تصنف- او كما كانوا يطلقون عليها أفلام مهرجانات وكانت هذه التسمية وهذا الوصف الذي يطلق على اي فيلم اشارة الى انه فيلم للنقاد وللخاصة وليس فيلما جماهيريا ولكن حسين بما بداخله من ميول للمغامرة الفنية لم يضع هذا التصنيف وهذا التوجه التقليدي داخل السوق السينمائي في اعتباراته ونجح الفيلم جماهيريا وفنيا بشكل هائل ونال الجوائز.. وقدم حسين خلاله واحداً من اهم ادواره وجسد شخصية الرجل الفاحش الثراء والذي يتعامل مع الحياة بشكل بوهيمي وناقش الفيلم بجرأة الفوارق الطبقية الثرية والطبقة الفقيرة وكيف انهما عالمان مختلفان تماما وطرح النظرة السلبية من جانب كل طبقة ناحية الطبقة الأخرى.

بعدها اخذت ادوار وشخصيات حسين في السينما منحنى اخر مختلفا فقد اصبح يقدم مثل هذه النوعية من الأدوار الذي كان يغلب عليها طابع الشر او الرجل غير المبالي البوهيمي.. والتي قدمها في مجموعة من الأفلام مثل سمع هس- ايس كريم في جليم- يادنيا ياغرامي- استاكوزا- واحد صفر- والفيلم التلفزيوني حكايات الغريب.. وقد برع حسين تماما في اداء هذه الشخصيات لكن الغريب بل والمدهش ان الجمهور لم يكره هذا الشرير او ينفر منه.. وسألته: مثل هذه الشخصيات التي جسدتها في هذه الأفلام من الطبيعي انها شخصيات سلبية يكرها الجمهور ولا يتفاعل او يتعاطف معها فلماذا وكيف حدث معك العكس؟

قال بابتسامته الشهيرة: حاسس كده ان سؤالك خبيث ومكار شويتين.. فقلت وقد فهمت ما يقصده: انا لا اقلل من براعتك في تجسيد هذه الأدوار وهذا ليس رأيي وحدي بل هو الرأي النقدي والجماهيري ايضا لكني اسأل عن التجاوب الهائل من الجمهور ناحية شخصية شريرة وهو امر نادر الحدوث قال بنفس ابتسامته الحمدلله على محبة الناس.. لكن السبب في ذلك يكمن في جملة واحدة وليس هناك غيرها وهي الصدق والعفوية والاحساس بهذه الشخصيات قدمتها كما فهمتها وصدقتها.. وكان من اهم درس تعلمته من ابي كن صادقاً حتى يصدقك الناس وتعامل مع شخصياتك من داخلها وستجد الأمر سهلا وستجد نفسك لا تمثل بل على طبيعتك تماما.

والحقيقة ان حسن- وهو ما لم يقله لكن كان معروفا عنه- كان يملك حضورا غريبا وكاريزما من نوع خاص مع الناس ليس فقط من خلال ادواره ولكن في حياته الخاصة فلم ار احدا داخل الوسط الفني سواء من تعاملوا معه واقتربوا منه يكن اي مشاعر سلبية ناحيته بل العكس هو الصحيح تماما فرغم انه لم يكن متحدثاً ولا حكاء الا انه كان ونس ومن الشخصيات التي تستمع بصحبتها فهو صاحب ابتسامة صافية لا تفارق وجهه وصدق وعفوية وتلقائية تجعله محبباً الى القلوب فلم اجده ولو لمرة واحدة يذكر احداً من زملائه او زميلاته في الوسط الفني بسوء او بمجرد كلمة تنم عن ضيق او غضب وسألته: هل كل هذا الحب والاحترام الذي تحظى به داخل الوسط الفني هو الذي شجعك على ان تخوض تجربة التقديم التلفزيوني وتجلس على مقعد المذيع وتقدم لسنوات وبنجاح هائل العديد من البرامج الكوميدية التي كانت تعتمد على المقالب في زملائك الفنانين؟ قال بالتأكيد لم افكر في الأمر بهذه الطريقة فأنا لا احاول استغلال حب واحترام زملائي وأصدقائي في ان اجبر لهم المقالب بل اعتبرتها مغامرة فنية الهدف منها خلق جو من الفكاهة ورسم البسمة والضحكة على شفاه وقلوب الناس بشكل محبب ودون السخرية من احد او احراج احد ولكن بشكل لطيف وبلا ايذاء لا لضيوف برامجي او لجمهور الأسرة الذي يشاهدنا.

لم تتوقف المغامرات الفنية لحسين الامام عند هذا الجانب بل انه قدم عددا من الأفلام التي يغلب عليها طابع الفاتنازيا السينمائية مثل أشيك واد في روكسي وهو من انتاجه- كذلك في الزمالك - صمن الخرفان- لحظات انوثة ومثل هذه النوعية من الأفلام يكون نجاحها الجماهيري غير مؤكد.. لكنه لم يضع هذا الأمر في حساباته بقدر ما كان لديه الرغبة في تقديم تجارب وادوار سينمائية مختلفة ومغايرة.. وكان تفسيره لهذه المغامرة ان الفنان لا يجب ان يقف عند جانب واحد او نوعيات بعينها سواء من الأدوار التي يقدمها او حتى الشكل الفني الذي يظهر من خلاله.. كان يضع نفسه مكان الجمهور ويقول الملك من السهل ان يتسرب الى الناس لو لم تقدم لهم الجديد دائما حتى على مستوى المهنة الواحدة.

واذا كان هذا عن الجانب التمثيلي والسينما.. فهناك جانب آخر بالغ الأهمية في شخصية حسين الامام الفنية فهو يغني ويلحن ومؤلف موسيقي.. استهوته الموسيقى في فترة مبكرة جداً من حياته وأحس انه يملك موهبتها فسافر نهاية السبعينيات الى اميركا ودرس الموسيقى هناك ثم عاد الى مصر ليؤسس مع شقيقه الموسيقى مودى الامام فرقته الغنائية الشهيرة طيبة وكان حسين لديه قناعة راسخة ودائمة بأن شقيقه مودي من اعظم مؤلفي الموسيقى ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي كله.. ولم اكن اختلف معه في هذا الرأي فقد استمعت كثيرا لموسيقى مودي في الاستديو الخاص به في حي جاردن سيتي بالزمالك لكني سألته.. وما هو الذي ينقص مودي لكي ينال ما يستحقه من موهبة على المستويين الاعلامي والجماهيري وعلى مستوى الوسط الفني نفسه.. وقال: مودي بطبعه لا يحب الظهور وعازف عن الشهرة ولا يهوى الصخب الاعلامي وهو ليس كسولاً كما يتصور البعض بل يفضل دائما ان تتحدث عنه اعماله وأيضا لا يجيد تسويق نفسه بشكل جيد وبعض هذه الصفات مشتركة بيننا فأنا ايضا وكما تعلم لا احب كثيرا اللقاءات الاعلامية ولا تسويق نفسي فنياً.. لكن الاختلاف بيننا هو انني امثل وأمارس مجالات فنية اخرى ومودي اكتفى بالموسيقى..ولعل موسيقاه التي قدمها عبر عدد كبير من الأفلام وأيضا المقطوعات وبعض الالحان تؤكد صدق كلامي وأيضا رأي نقاد وخبراء الموسيقى لا يختلف كثيرا عن رأيي.

كانت فرقة طيبة من اهم وأشهر الفرق الغنائية التي ظهرت في مصر مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.. مثل الجيتس- المصريين- الأصدقاء- الفور ام.. والجانب الذي قد لا يعلمه الكثيرون ان رجل الأعمال والسياسي البارز اثناء فترة حكم الرئيس مبارك أحمد عز كان عازفاً على آلة الدرامز في فرقة طيبة ورغم نجاح الفرقة الواسع من خلال ما قدمته من اغنيات كان يكتبها ويلحنها ويغنيها حسين ومودي الامام الى جانب العزف على الجيتار ايضا.. الا انها لم تستمر طويلا وتوارت سريعا ورأى حسين ان السبب في اندثار الفرقة ومعظم الفرق الأخرى يرجع الى موجة الهجوم الحاد والقاسي التي تعرضت له هذه الفرق من جانب جهات متعددة فهناك من اتهمها بأنها محاولة سيئة لتقليد الغرب ولا تتماشى مع تقاليد المجتمع وهناك من قال انها ستفسد الشباب وتخلق جيلاً لا همَّ له الا الرقص والغناء وأن لنا تراثنا الغنائي الذي يجب ان نحافظ عليه بل انها تعرضت للهجوم ايضا من جانب الموسيقىين والملحنين الكبار وهم من رددوا مثل هذا الكلام.

ولم يبال حسين بتوقف نشاط الفرقة فعادته كان يتعامل مع المواقف والظروف الصعبة بابتسامة وسخرية يحاول من خلالهما التغلب على كل المشاكل التي تواجهه.. وبرغم ما كان يبدو عليه- احيانا- انه غير مبالي وهذا غير حقيقي لأنه كان فناناً على قدر كبير من الثقافة والاطلاع ومتابع لكل الأحداث التي تدور من حوله وله آراؤه السياسية الا انه لم يكن يصرح بها ولا يهوى الحديث في السياسة.. وعندما سألته لماذا؟ كان دائما يقول أنا فنان شغلتي الفن خلي السياسة للسياسيين.

بعد توقف الفرقة اتجه حسين للتأليف الموسيقى وقدم كمّا هائلا من الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية والمسرحيات وقد لحن عدداً من الألحان لأغنيات له ولغيره داخل هذه الأفلام والمسرحيات كما لحن اشعار الشاعر احمد فؤاد نجم وكان نجاحه هائلا وحصل على جوائز في الموسيقى التصويرية لعدد من هذه الأفلام.. وسألته يوما كيف تعاملت مع روح المغامرة الفنية في داخلك كان يقول: أنا لم افعل شيئاً خارج الفن وكل المجالات التي عمل واشتغلت فيها تنتمي الى الفن.. والفن من وجهة نظري مجالات متعددة لكنها تكمل بعضها البعض بشرط ان يكون بداخلك روح التجريب والهواية والحب لكل ما تفعله حتى تقدمه بصدق وتلقائية.

وعندما سألته يوماً: في كل الشخصيات التي قدمتها ما هي اقرب شخصية الى قلبك والتي تعتبرها قريبة جدا من شخصيتك كانسان كان يقول بفلسفة واضحة: أنا كل هؤلاء وفي نفس الوقت لا اشبه احداً فيهم وكان يقصد ان كل شخصية قدمها كان يقدم فيها بعضا من نفسه ومن شخصيته كانسان.

وكان هذا النجم والفنان الجميل محباً للجمال في كل صوره وأشكاله لذلك لم يكن غريبا ان يكون منزله في حي الهرم اشبه بتحفة فنية في كل ركن من اركانه وقد تشارك مع زوجته الفنانة الجميلة سحر رامي التي شاركته رحلة حياته كلها وأن ولديه سالم ويوسف في وضع وتصميم وديكورات كل ركن في هذا المنزل فهي ايضا كانت بارعة في الديكور وتصميم الأزياء.. والحقيقة ان حسين وسحر عاشا لما يكون زوجين عاديين مثل سائر الأزواج بل عاش قصة حب رومانسية رائعة.. كان حسين يعتبر سحر بمثابة الأم والأخت والابنة والصديقة وكانت سحر ترى فيه الزوج والصديق والابن والأب والحبيب.. وتعامل حسين مع ولديه وكأنهم اصدقاؤه وأعطى لهم الحرية في اختيار حياتهم ومع ما يتناسب مع ميولهم فدرس يوسف الاخراج في معهد السينما بمصر وتخرج منذ عامين تقريبا وشجعه على ذلك عندما تأكد من موهبته الفنية.

وكانت آخر امنية لحسين قبل رحيله تقديم فيلم عن والده المخرج الكبير الراحل حسين الامام تقديرا وعرفانا بفضله ومكانته وكان فيلم زي عود الكبريت الذي انتجه وكتبه وأخرجه وشارك مع سحر رامي في بطولته وكان فيلما تجريبيا بالأبيض والأسود تدور احداثه في الخمسينيات من القرن الماضي ويتناول اشهر الشخصيات التي ظهرت في افلام والده.. ورحل حسين الامام هذا النجم والفنان الذي كان يشع بهجة على كل من حوله والذي لم تفارق ابتسامته الصافية وجهه.. قبل ان يضع اللمسات الأخيرة لفيلمه او مغامرته الفنية الأخيرة.. وأكمل الفيلم ابنه يوسف ليتواصل خيط الابداع من الجد حسن الامام الى الابن حسين الى الحفيد يوسف.

