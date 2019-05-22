مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة أن نسبة التزام الكويت باتفاق خفض الانتاج بلغت 133 % خلال شهر أبريل الماضي.

وأضافت أن انتاج الكويت النفطي انخفض خلال شهر ابريل الماضي بواقع 10 الاف برميل يومياً من 2.707 مليون برميل الى 2.697 مليون برميل يومياً، وذلك وفقاً للخفض المتفق عليه ضمن منظمة اوبك والدول من خارج المنظمة.

أشارت الى أن اجمالي التزام منتجي النفط باتفاق خفض الامدادات من قبل دول داخل وخارج أوبك وصل الى 168%.

وذكرت أن الخفض تركز أساسا في انتاج ايران بواقع 164 ألفاً، ثم السعودية 45 ألفاً، ثم أنغولا 41 ألفاً، والغابون 25 ألفاً، والكوٌيت 10 آلاف، والكونغو 9 ألف، والجزائر 5 آلاف أما ارتفاع الانتاج فقد تركز في العراق 113 ألفاً، ثم نيجريا 92 ألفاً، وليبيا 71 ألفاً، وفنزوٌيلا 28 ألفاً، والامارات 3 آلاف. مع استقرار انتاج الاكوادور.

في سياق متصل تراجع سعر سلة أوبك بواقع 10 سنتات ليستقر عند 72?47 دولاراً للبرميل بعد ان كان 72?57 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52?43 دولاراً للبرميل.

بينما حققت أسعار النفط الكويتي في آخر يوم تداول 72.96 دولاراً للبرميل.

