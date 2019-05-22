مال وأعمال

ارتفعت المؤشرات جماعياً في ختام تعاملات أمس، حيث صعد المؤشر العام 0.68 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.23 و0.85 في المئة على الترتيب.

وزادت سيولة البورصة 28.2 في المئة الى 28.43 مليون دينار مقابل 22.18 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول 57.8 في المئة الى 120.18 مليون سهم مقابل 76.15 مليون سهم.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة كامكو للاستثمار، ان المناخ الايجابي عاد الى السوق الكويتي بعد موجة من عمليات البيع على وقع الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة التي أثرت على معظم الأسواق الخليجية وعمليات جني الأرباح بعد الصعود القوي بالأشهر الماضية.

قطاعياً، سجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنحو 1.74 في المئة، فيما تراجع قطاعا الصناعة والسلع الاستهلاكية فقط بنسبة 0.67 و1.46 في المئة على التوالي. وبالنسبة لأداء الأسهم، جاء سهم «أم القيوين للاستثمارات» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 28.35 في المئة، فيما تصدر سهم «المعدات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 16.21 في المئة.

وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط التداول بالبورصة على جميع المستويات بكميات بلغت 19.02 مليون سهم بقيمة 5.71 ملايين دينار، مُرتفعاً 0.33 في المئة.

