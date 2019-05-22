مال وأعمال

أظهرت دراسة استقصائية للأعمال التجارية أن الشركات الأوروبية «عالقة في مرمى النيران المتبادلة» في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث خبا التفاؤل بشأن المستقبل في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. ولم تستفد الشركات الأوروبية من النزاع بين بكين وواشنطن، على عكس ما كان البعض يأمل عندما بدأ الخلاف العام الماضي، بحسب غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين. وقالت نائبة رئيس الغرفة شارلوت رول لوكالة «فرانس برس» ان «التوترات التجارية ينظر اليها الآن كأمر ضبابي آخر في البيئة التجارية، وشيء لا يمكن ترتيبه سريعا سواء تم التوصل الى اتفاق أم لا»، مضيفة أن «التوترات التجارية بحسب الأعضاء (في الغرفة) ليست جيدة للأعمال التجارية». ووفق الدراسة، تعد الحرب التجارية بين أبرز مصادر القلق بالنسبة للشركات الأوروبية في الصين (23%) بعد تباطؤ الاقتصاد الصيني (45%) والاقتصاد العالمي (27%) وازدياد تكاليف العمالة في الصين (23%). وأجريت الدراسة التي شملت اجابات من 585 شركة في يناير مع تراجع حدة التوترات التجارية عبر المحيط الهادئ. لكن منسوب التوتر ازداد مجددا في مطلع مايو مع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية عقابية اضافية الواحدة على الأخرى. ومطلع هذا العام، ذكرت ربع الشركات الأوروبية في الصين أنها تتأثر سلبا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية.

وتصنّع شركات أوروبية كثيرة منتجاتها في الصين وتصدّرها الى العالم. وانتقل عدد صغير منها (6%) أو تخطط للانتقال الى دول أخرى في آسيا وأوروبا لتجنّب الرسوم الأميركية.

واشتكت نحو 20% من الشركات التي شملتها الدراسة من أنها تُجبر على نقل التكنولوجيا لصالح شريك صيني، وهو ضعف النسبة التي تم تسجيلها قبل عامين، وأشارت ربع الشركات (24%) الى أن عمليات النقل هذه جارية حاليا. وأكدت رول أن هذا الوضع «غير مقبول». وأفادت أن «السلطات تقول انه لم تعد هناك عمليات نقل حاليا للتكنولوجيا لكن دراستنا أشارت الى غير ذلك. وأوضحت أكثر من نصف الشركات أن الحماية القانونية للملكية الفكرية «غير كافية» وذكرت 45% منها أنها تلقى «معاملة غير منصفة» مقارنة مع نظيراتها الصينية. وأفادت 62% من الشركات الأوروبية أن لدى نظيراتها الصينية قدرة أكبر على الحصول على عقود عامة. لكن المستقبل يبدو أكثر قتامة اذ أعربت 45% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة عن تفاؤلها بشأن فرص النمو في قطاعاتها خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ62% العام الماضي.

