عربيات ودوليات

طهران- واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان التطورات الراهنة ليست مناسبة للتفاوض والدبلوماسية وشدد على تمسك الايرانيين بالمقاومة والصمود في وجه الضغوط الأميركية المتزايدة ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) في ساعة متأخرة من ليل الاثنين الثلاثاء عنه القول انه من انصار الحوار والدبلوماسية الا ان الظروف الراهنة ليست مناسبة لهذا الأمر ابدا وأشار الى محاولات خارجية وأميركية جرت خلال العامين الماضيين لكي يعقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب او ان تجري بلاده مفاوضات مع الأمريكيين، الا انه شدد على ان ظروف اليوم ليست ظروف تفاوض ابدا، بل هي ظروف مقاومة وصمود.

وكان ترامب نفى صحة انباء عن ان الولايات المتحدة تحاول اجراء مفاوضات مع ايران، وكتب، على حسابه على موقع تويتر ايران ستتصل بنا اذا ومتى اصبحوا مستعدين. وفي غضون ذلك، سيواصل اقتصادهم الانهيار- حزين جدا من اجل الشعب الايراني!.

من جهة ثانية طالب الرئيس الايراني بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها زمن حرب، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية ارنا ان روحاني اشار الى حرب العراق عام 1980 عندما تمكن مجلس زمن حرب اعلى من تخطي فروع اخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.

ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، الا انه نقل عن روحاني قوله اليوم نحن بحاجة الى مثل هذه الصلاحيات.

يأتي ذلك فيما اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ليل الاثنين ان ايران رفعت حجم انتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% لأربعة اضعاف عقب قرارها الاخير تعليق بعض انشطتها النووية ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن كمالوندي القول على هامش تفقده منشأة نطنز النووية باصفهان انه عقب قرار المجلس الأعلى للامن القومي الايراني الأخير فان انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% بلغ اربعة اضعاف. واوضح كمالوندي ان هذا الامر لايعني زيادة درجة التخصيب او زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في انشطة التخصيب او تغيير نوعها بل تم رفع طاقة الانتاج وتم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك. واعتبر المسؤول الايراني ان مضاعفة الانتاج رسالة الى الاطراف الاخرى بان طهران تمتلك القدرة على زيادة انتاجها من اليورانيوم بنفس اجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها حاليا ولن يمضي وقت طويل ليتجاوز حجم انتاجنا 300 كيلوغرام. مضيفا انه لو ارادت الدول الاوروبية ان يبقى حجم الانتاج بهذا المستوى فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقلل الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اهمية التهديد الوشيك الذي تشكله ايران على المصالح الأميركية في الوقت الذي اعلن فيه عن جاهزيته للحوار في حال قامت ايران بالخطوة الأولى. وبدت تعليقات ترامب الأخيرة محاولة لتبديد المخاوف بشأن دفع ادارته باتجاه الحرب. وفي رد على اسئلة المراسلين في البيت الابيض حول تهديد ايران للمصالح الأميركية قال ترامب لا مؤشر لدينا بأن شيئا ما حدث او سيحدث، مضيفا لا مؤشر لدينا بأنهم سيقومون بشيء.

