عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب ان ايران مسؤولة عن الاعتداءات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة في منطقة الخليج، ودعا الى «رد عسكري ساحق» في حال تعرضت المصالح الأميركية للخطر. وقال السيناتور الجمهوري انه تبلغ هذه المعلومات من مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون المعروف بمواقفه المتشددة ونزعته نحو الحلول العسكرية.

وكتب غراهام في تغريدة على تويتر «من الواضح ان ايران هاجمت انابيب نفط وسفنا لدول اخرى، وهي المسؤولة عن هذا الكم من التهديدات ضد مصالح اميركية في العراق». وتابع «في حال تحولت التهديدات الايرانية ضد اشخاص اميركيين او ضد مصالح اميركية الى افعال، لا بد من ان يكون لنا رد عسكري ساحق».

