عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء التصعيد بين اميركا وايران، ومن اطلاق صاروخ يبدو انه كان يستهدف السفارة الأميركية ببغداد. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الجميع الى «خفض حدة اللهجة والأفعال».

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك للصحافيين «نشعر بالقلق ازاء اللهجة المتفاقمة» وعن استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد قال دوغاريك ان الأمين العام قلق ازاء هذا الموضوع مضيفا «انها منطقة مضطربة للغاية اي تطورات، سواء كانت افعالا ميدانية او لهجة بلاغية من الممكن ان يساء تفسيرها، وقد تفاقم خطر ان تصبح المنطقة المضطربة اكثر اضطرابا».

من جهتها، حضت ايران غوتيريس على المساهمة في تدشين حوار دبلوماسي لتخفيف «الوضع الأمني المقلق» الراهن في منطقة الخليج. وقال مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة الى غوتيريس ومجلس الأمن الدولي والتي اطلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس» انه يتعين على الأمم المتحدة البقاء على الحياد «لمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي».

وحذر روانجي من ان «اندلاع اي صراع محتمل سوف يتجاوز قريبا مستوى المنطقة، وسوف تكون له حتما تداعيات خطيرة وواسعة على السلم والأمن الدوليين».

في غضون ذلك اكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير امس ان تهديدات ايران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية التجارية للمعاملات بين ايران وأوروبا.

وأضاف قائلاً: «أوروبا لن تخضع للتحذيرات الايرانية». وكشف ان الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع ايران.

في المقابل انتقد نائب برلماني ايراني بارز امس موقف الدول الاوروبية حيال الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي مستبعدا في الوقت نفسه ان تنفذ اوروبا الآلية المالية للتعاون مع طهران.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني حشمت الله فلاحت بيشة في تصريح لوكالة انباء «مهر» الايرانية ان «اوروبا لا تلتزم بوعودها في اطار الاتفاق النووي وهي غير مستقلة وتنتظر ما ستؤول اليه التطورات الاخيرة بين طهران وواشنطن».

ورأى فلاحت بيشة انه من الخطأ التعويل على اوروبا لانقاذ الاتفاق النووي قائلا ان «البعض يعتقد ان اوروبا عليها ان تنقذ الاتفاق النووي وهذا امر خاطئ.. اوروبا عالقة في الاتفاق النووي ولم تحافظ عليه لأنها لا تستطيع ذلك». واضاف ان «اوروبا عالقة في الاتفاق النووي وغير متمسكة بتنفيذه وهي ترغب في الحفاظ على دورها كلاعب فقط دون ان تقوم باجراءات عملية في خضم المستجدات».

