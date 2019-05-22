عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: طالب نحو 400 من اعضاء الكونغرس الأميركي الرئيس دونالد ترامب بالتدخل لايجاد حل للصراع في سورية، وذلك حرصا على حماية مصالح بلادهم وحلفائها هناك، متهمين روسيا بشن حرب على الشعب السوري.

ووقع نحو 400 من اعضاء الكونغرس البالغ عددهم 535 على خطاب مقدم الى ترامب، قائلين فيه انهم «قلقون للغاية» من الجماعات «المتطرفة» في سورية. وأضافوا «في الوقت الذي يتعرض فيه بعض اقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها».

وحض النواب والشيوخ الموقعون من الحزبين ترامب على قيادة جهود وقف التهديدات الأمنية ضد مصالح اميركا وحلفائها في سورية، وعلى تكثيف الضغط على ايران وروسيا وحزب الله اللبناني بهذا الشأن. كما اتهم الموقعون روسيا بأنها تشن حربا على الشعب السوري وتستخدم القوة لحماية رئيس النظام بشار الأسد من العقاب، حسب وصفهم.

وسبق ان فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه في ديسمبر الماضي بقرار سحب جميع القوات الأميركية -وقوامها الفا جندي- من سورية، ثم تراجع في فبراير الماضي عن قراره بذريعة مواصلة الضغط على تنظيم «داعش» حيث تدعم واشنطن «قوات سورية الديموقراطية» التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية.

