عربيات ودوليات

دمشق - «سبوتنيك»: شهدت محافظة القنيطرة مناورات عسكرية سورية روسية مشتركة. وأجراها عسكريون سوريون وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بحضور فلاديمير ايفانوفسكي، رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية. وتتواجد الشرطة العسكرية الروسية في منطقة مرتفعات الجولان السورية منذ عام 2017 بعدما حرر الجيش السوري المنطقة من سيطرة الارهابيين. وقامت الشرطة العسكرية الروسية باصلاح الدمار الذي خلفه الارهابيون خصوصا في قطاع الكهرباء والماء. وحسب معلومات السلطة المحلية فان الجماعات المسلحة دمرت %45 من شبكة الكهرباء وحوالي نصف مرافق امداد المنطقة بالماء.

