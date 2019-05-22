loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مناورات سورية - روسية مشتركة في الجولان


دمشق - «سبوتنيك»: شهدت محافظة القنيطرة مناورات عسكرية سورية روسية مشتركة. وأجراها عسكريون سوريون وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بحضور فلاديمير ايفانوفسكي، رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية. وتتواجد الشرطة العسكرية الروسية في منطقة مرتفعات الجولان السورية منذ عام 2017 بعدما حرر الجيش السوري المنطقة من سيطرة الارهابيين. وقامت الشرطة العسكرية الروسية باصلاح الدمار الذي خلفه الارهابيون خصوصا في قطاع الكهرباء والماء. وحسب معلومات السلطة المحلية فان الجماعات المسلحة دمرت %45 من شبكة الكهرباء وحوالي نصف مرافق امداد المنطقة بالماء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة