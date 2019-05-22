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عواصم- الوكالات: اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي امس ان «المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف مرفق حيوي في مدينة نجران جنوبي السعودية يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات».

واوضح العقيد المالكي في تصريح صحافي اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» ان «المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات».

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات الحوثيين من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، مشيرا الى انه سيكون هناك وسائل ردع حازمة بما يتوافق مع القانون الانساني الدولي وقواعده العرفية.

من جهة ثانية صرخ المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأنه في صباح الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق فوق مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية قد اعترضت أهدافاً جوية فوق مدينة الطائف، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدميرها. وسقطت شظاياها في وادي جليل.

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى 227 صاروخاً باليستياً. ودان الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط امس محاولة جماعة الحوثيين «مجددا» استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين مؤكدا خطورة «مثل هذه الاعمال الارهابية». وقال ابوالغيط في بيان ان «مثل هذه الأعمال الارهابية تمثل تهديدا خطيرا ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وانما ايضا للأمن الاقليمي ككل اضافة لكونها تمثل انتهاكا لحرمة الاماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل» واكد في هذا الاطار «التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد امنها الوطني وزعزعة استقرارها ومساندة الاجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد». كما أكد ابوالغيط «رفض اية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الاخيرة».

على صعيد اخر قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر إن الصراع المدمر في اليمن أدى إلى تراجع التنمية في البلاد 25 عاما إلى الوراء. وأضاف شتاينر في حدث عقده مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك «بعد أربع سنوات من الحرب، تراجعت اليمن حرفيا إلى ما يقرب من ربع قرن (للوراء) فيما يتعلق بالتنمية «.وأوضح أن 80% من إجمالي السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات وأن 10 ملايين شخص تفصلهم حرفيا وجبة واحدة عن الموت جوعا.

