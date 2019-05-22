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الخرطوم- الوكالات: دعا تجمع المهنيين السودانيين لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي واتهمه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها وأعلن تجمع المهنيين في بيان صحافي امس التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل مشددا على مدنية السلطة بالكامل. وقال التجمع «لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية» مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.

في المقابل اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي جهات لم يسمها بالتخطيط لإحداث فوضى في السودان متوعدا بالوقوف «لها بالمرصاد».

كما أكد حميدتي على أن قواته «قوات الدعم السريع» ستعمل على مواجهة هذه الجهات، مشدد على أنه لن يجامل في استقرار وأمن البلاد.

وبحسب مراقبين، فإن حالة من قلق الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خصوصا مع تصاعد الاصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وذلك لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، اضافة الى قطع الطريق على اي طرف ثالث يسعى لإفشال اي تسوية.

