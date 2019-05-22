عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: أكدت مصادر مصرية، صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المعتقلين من أحزاب المعارضة والنشطاء السياسيين البارزين. وقالت المصادر إن القرار تضمن الإفراج عن كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، الموقوفين على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتهديد السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة. وقال مصدر أمني مسؤول إن القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية واستغاثات أسرية طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، مضيفاً أنه بعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية تمت تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وسيتم الإفراج عنهم خلال ساعات. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على هؤلاء السياسيين، وهم السفير معصوم مرزوق منسّق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعبد الفتاح البنا وزير الآثار الأسبق، ويحيى القزاز عضو «حركة 9 مارس» والناشطين السياسيين رائد سلامة ونيرمين حسن بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتم حبسهم على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018.