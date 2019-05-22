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إحباط استهداف شخصيات ومنشآت حيوية في العريش


القاهرة- الوكالات: تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية 16 إرهابياً في مواجهة مع الشرطة بالعريش في سيناء. وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخططان لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. وأضافت أنه حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 16 إرهابياً، وعثر بحوزتهم على 8 بندقيات آلية، و1 بندقية و3 بنادق خرطوش، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.


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