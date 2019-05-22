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موسكو: 5 آلاف مسلح من «داعش» يتمركزون شمال أفغانستان


موسكو- د. ب. أ: كشف مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف امس أن هناك نحو 5 آلاف مسلح من جماعة «ولاية خراسان» التابعة لتنظيم «داعش» يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان بالقرب من حدود بلدان منظمة «رابطة الدول المستقلة».
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بورتنيكوف القول «يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان، المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من جماعة «ولاية خراسان». وأضاف «حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيماوية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل».
يذكر أن «رابطة الدول المستقلة» هي منظمة دولية أورو-آسياوية تضم 12 جمهورية سوفيتية سابقة، وتتخذ من مينسك في روسيا البيضاء مقرا لها.


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