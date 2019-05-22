loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أوساسونا يعود إلى الأضواء


ضمن أوساسونا عودته إلى الدرجة الأولى الموسم المقبل قبل ثلاث مراحل على نهاية دوري الدرجة الثانية، وذلك عقب خسارة ألباسيتي الثالث أمام غرناطة الثاني 0-1 في المرحلة التاسعة والثلاثين.وبنتيجة مباراة اول من امس، بات أوساسونا متصدر الترتيب برصيد 78 نقطة يبتعد بفارق 10 نقاط عن ألباسيتي وبالتالي حجز البطاقة الأولى إلى الدرجة الأولى، فيما تبقى حظوظ ألباسيتي قائمة لمنافسة غرناطة (74 نقطة) على البطاقة الثانية. ويصعد بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية إلى الأولى، على أن تخوض الأندية في المراكز بين الثالث والسادس، دورة فاصلة لتحديد الفريق الثالث الصاعد إلى دوري الأضواء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة