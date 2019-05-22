دوليه

ضمن أوساسونا عودته إلى الدرجة الأولى الموسم المقبل قبل ثلاث مراحل على نهاية دوري الدرجة الثانية، وذلك عقب خسارة ألباسيتي الثالث أمام غرناطة الثاني 0-1 في المرحلة التاسعة والثلاثين.وبنتيجة مباراة اول من امس، بات أوساسونا متصدر الترتيب برصيد 78 نقطة يبتعد بفارق 10 نقاط عن ألباسيتي وبالتالي حجز البطاقة الأولى إلى الدرجة الأولى، فيما تبقى حظوظ ألباسيتي قائمة لمنافسة غرناطة (74 نقطة) على البطاقة الثانية. ويصعد بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية إلى الأولى، على أن تخوض الأندية في المراكز بين الثالث والسادس، دورة فاصلة لتحديد الفريق الثالث الصاعد إلى دوري الأضواء.

