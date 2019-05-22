دوليه

ذكر نادي ليفربول الإنكليزي أن الفريق برئاسة مديره الفني يورغن كلوب توجه بعد أول من أمس إلى إسبانيا للدخول في معسكر لمدة ستة أيام استعدادا لمباراة النهائي في دوري الأبطال أمام توتنهام.

ونشر النادي على موقعه قائمة تضم 26 لاعبا، قال إنهم سيشاركون في معسكر الفريق في مدينة ماربيا الساحلية الواقعة جنوب إسبانيا. وكان كلوب دخل مع فريقه في معسكر تدريبي استمر عدة أيام في ماربيا قبل مباراتي ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ.وتقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام السبت أول يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

من جانب آخر رشح الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.وقال غوندوغان في تصريحات لصحيفة «كيكر» الألمانية «اكن كل الاحترام لروح فريق توتنهام ، ولكن افترض أن ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب لن يفرط في اللقب».وأضاف «لكن النهائي مباراة تمتد لـ90 دقيقة وأي شيء قد يحدث».

