دوليه

تجول فريق مانشستر سيتي الإنكليزي على متن حافلة مكشوفة أول من امس بين جماهيره بشوارع مدينة مانشستر، احتفالا بالإنجاز غير المسبوق في تاريخ الأندية الإنكليزية حيث

توج الفريق خلال الموسم المنقضي بثلاثية الدوري الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنكليزي.

واحتشد آلاف المشجعين في شوارع المدينة للاحتفال مع لاعبي الفريق الذي حسم لقب كأس الاتحاد الإنكليزي بانتصار ساحق على واتفورد 6-0 السبت، بعد أن حسم كأس الرابطة في وقت سابق، وكذلك الدوري الممتاز خلال الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وتقدم فينسنت كومباني، القائد الراحل عن صفوف الفريق، بالشكر لجماهير سيتي مشيدا بالدور الذي لعبوه طوال الموسم. وقال كومباني الذي ينتقل لبدء مشوار جديد في بلاده مع أندرلخت البلجيكي أشكركم، يا لها من رحلة قطعناها سويا. وأضاف كومباني دائما ما كان مانشستر سيتي ناديا رائعا، سواء فاز بالألقاب أو لا، لكننا الآن فزنا بالألقاب. إنني فخور للغاية بأننا منحناكم شيئا طال انتظاره. ولعب كومباني دورا بارزا مع الفريق خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، خاصة في مساعدة زملائه في تجاوز اللحظات الصعبة في الدفاع. لكن ربما كان أبرز ما قدمه كومباني في الأيام الماضية، الهدف الرائع الذي سجله من مسافة 25 ياردة في المباراة أمام ليستر سيتي في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري، والتي أبقت مانشستر سيتي في صدارة المسابقة أمام ليفربول، قبل أن يحسم سيتي المسابقة في الجولة الأخيرة متفوقا على ليفربول بفارق نقطة واحدة.

