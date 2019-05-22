دوليه

سطرت قطر إنجازا جديدا في طريقها نحو استضافة بطولة كأس العالم عام 2022، حيث أصبح ستاد الجنوب في مدينة الوكرة ثاني الستادات جاهزية لمنافسات المونديال، وأول ستاد يجري تشييده بالكامل خصيصا لاستضافة البطولة.

وبحضور الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، استضاف الستاد المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر الخميس الماضي، والتي انتهت بتتويج الدحيل باللقب إثر فوزه على السد 4-1 . وعلى هامش إزاحة الستار عن الستاد، أبدى عدد من ألمع النجوم في تاريخ كأس العالم انطباعاتهم عن الاستاد المونديالي الجديد.

وقال كافو، قائد منتخب البرازيل المتوج بمونديال 2002، «إنه بحق ستاد مبهر، فهو وجهة متميزة لكرة القدم ويحمل الكثير من أوجه التفرد، فستاد الجنوب يبدو مختلفا عن غيره من الستادات. إنني على ثقة بأن قطر تتقدم سريعا في طريقها نحو استضافة المونديال، فقد قامت إلى الآن بعمل رائع، والجميع يبذل جهده في سبيل استضافة نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم.»

وقال تشافي، سفير اللجنة العليا والفائز مع المنتخب الإسباني بمونديال 2010 بجنوب أفريقيا «ستاد الجنوب رائع للغاية، وسيوفر أجواء مثالية للاعبين والمشجعين. أرى بأن هذا الستاد صرح استثنائي. لا شك أن مرافق الستاد وأرضية الملعب وكافة تفاصيله ستكون مبهرة في 2022، ولا شك أن ما تنجزه قطر سيحظى بإعجاب وتقدير الجميع، فالاستعدادات تسير على قدم وساق هنا لاستضافة المونديال».

وقال رود خوليت نجم خط وسط منتخب هولندا سابقا، واللاعب السابق لناديي ميلان الإيطالي وتشلسي الإنكليزي «أثيرت كثير من الأقاويل حول إمكانية قطر على تحقيق إنجاز مثل هذا، لكننا نرى الآن أنهم استطاعوا بالفعل بناء هذا الصرح الرائع بتصميمه المبهر. تشعر لحظة دخولك إلى ستاد الجنوب بأنك في ملعب مثالي لكرة القدم. الأهم بالنسبة لي كلاعب كرة قدم هي أرضية الملعب، إنها أكثر من رائعة، وأتطلع إلى أن ألعب على هذه الأرضية المميزة».

ومن جانبه، قال صامويل إيتو سفير اللجنة العليا ونجم هجوم منتخب الكاميرون سابقا واللاعب السابق لأندية برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي وتشيلسي «أتيحت لنا فرصة قيمة لاستكشاف هذه الأيقونة المونديالية الرائعة. إنني على ثقة أن كل من سيلعب على أرضية هذا الستاد سيستمتع كثيرا بتجربة كروية فريدة، سواء قبل أو خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022». وقال روبرتو كارلوس أسطورة دفاع منتخب البرازيل سابقا، والنجم السابق في صفوف ناديي إنتر ميلان وريال مدريد الإسباني «في البداية، علينا أن نهنئ اللجنة العليا للمشاريع والإرث على نجاحها في تشييد هذا الستاد الرائع.

