دوليه

أنهى النجم الإسباني تشافي هرنانديز قائد السد القطري مسيرته كلاعب كرة قدم، بخسارة 0-2 أمام المضيف برسيبوليس الإيراني في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا أول من امس.

وكانت نتيجة المباراة غير مؤثرة لناحية عبور السد الى دور الـ16 اذ جمع 10 نقاط من مبارياته الخمس الأولى، بينما كان برسيبوليس، وصيف الموسم الماضي، قد ضمن الخروج من المسابقة بعدما اكتفى بجمع أربع نقاط في الجولات الخمس الأولى. وفي المباراة التي أقيمت أول من أمس على ملعب آزادي في طهران، سجل هدفي برسيبوليس مهدي ترابي (16) من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وعلي عليبور (67). وبقي رصيد السد 10 نقاط. وشهدت بداية مباراة السد تكريما من مسؤولي برسيبوليس لتشافي، اذ قدموا له قبل صافرة البداية، قميص الفريق الأحمر موضوعا في إطار زجاجي كبير، وعلى ظهره اسمه والرقم الذي عرف به في مسيرته (6)، مع تذكارات وباقة من الزهور، قبل أن يرد قائد السد التحية بالوقوف الى جانب لاعبي الفريق الإيراني خلال الصورة التذكارية لهم قبل المباراة.كما كانت المباراة الأخيرة أيضا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد، والذي من المتوقع أن يخلفه تشافي في منصبه الموسم المقبل. وقال فيريرا بعد المباراة في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي «أعتقد أن كرة القدم ودعت أحد أفضل اللاعبين في العالم شيء جميل أن تتعامل مع لاعب بقيمة تشافي».أضاف «لست سعيداً لأننا خسرنا في هذه المواجهة بعد خضنا المباراة بشكل جيد وكنا الأفضل في العديد من الفترات وأضعنا العديد من الفرص استغل المنافس فرصتين وسجل من خلالهما هدفين، وليس لدي إجابة عن اسباب عدم تسجيلنا للأهداف في المباراة، لكن لعبنا هذه المباراة بعد الإفطار مباشرة واللاعبين كانوا مرهقين». وخاض السد الذي توج هذا الموسم بلقب الدوري القطري للمرة الأولى منذ ستة أعوام، المباراة بعد أيام من خسارته 1-4 أمام الدحيل في نهائي كأس الأمير في قطر الخميس، والذي شكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، أول ملعب ينجز بعد بنائه خصيصا لاستضافة مونديال 2022.

