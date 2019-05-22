دوليه

ضمن بولونيا بقاءه في دوري الدرجة الأولى عندما عاد بتعادل ثمين من العاصمة روما أمام مضيفه لاتسيو 3-3 أول من أمس في ختام المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي. وكان لاتسيو الطرف الأفضل في الشوط الأول ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف لمهاجمه الارجنتيني خواكين كوريا عندما تلقى كرة من البرازيلي لوكاس ليفا، فهيأها لنفسه بالكعب متلاعبا بالدفاع فانفرد بالحارس ولعبها بيمناه على يمينه (14). وهو الهدف الخامس لكوريا في الدوري هذا الموسم.وضغط بولونيا مطلع الشوط الثاني وسجل هدفين في دقيقتين عبر أندريا بولي بتسديدة بيسراه من زاوية صعبة اثر تمريرة من اللأرجنتيني رودريغو بالاسيو (50) وماتيا ديسترو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من بالاسيو أيضا (52)، قبل أن يدرك الأنغولي كيسانغا بارتولوميو جاسينتو التعادل للاتسيو في الدقيقة 59 بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من تشيرو ايموبيلي. ومنح ريكاردو أورسوليني التقدم لبولونيا في الدقيقة 63 من مسافة قريبة عندما استغل رأسية ديسترو عقب ركلة ركنية، لكن البديل الصربي ميلينكوفيتش-سافيتش أدرك التعادل للاتسيو في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس البولندي لوكاشسكوروبسكي.

