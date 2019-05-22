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دوليه

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كلارك مدرباً لأسكتلندا


أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم أول من أمس تعيين ستيف كلارك مدربا جديدا للمنتخب الوطني لثلاثة أعوام حتى نهاية التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022.وعلق إيان ماكسويل الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي قائلا «تاريخ كلارك كمدرب وكمدير فني على أعلى درجات الاحترام جعله يتميز ضمن مجموعة من المرشحين اصحاب الكفاءة العالية». ويخلف كلارك (55 عاما) الذي تخلى عن مهامه كمدرب لفريق كيلمارنوك الاسكتلندي، أليكس ماكليش الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي بعد بداية كارثية في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 حيث خسرت اسكتلندا بثلاثية نظيفة أمام كازاخستان. وقال كلارك «شرف كبير لي أن يتم تعييني مدربا لمنتخب اسكتلندا وسوف أقوم بهذه المسؤوليات بكل فخر والتزام».وتابع «لديّ اعتقاد راسخ اننا نملك مجموعة من اللاعبين الموهوبين بامكانهم تحقيق النجاحات على الصعيد الدولي. أنا متشوق للعمل معهم ومساعدتهم على تحقيق هذه الطموحات».
واختير كلارك أفضل مدرب هذا العام من قبل رابطتي اللاعبين المحترفين والصحافيين في اسكتلندا بعدما قاد كيلمارنوك للمركز الثالث خلف عملاقي مدينة غلاسكو سلتيك البطل ورينجرز الوصيف.


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