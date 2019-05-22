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تشهد دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم اليوم الأربعاء تحدي الأبطال الثالث الذي يجمع نجم منتخب ساحل العاج وتشلسي الانكليزي ديدييه دروغبا، في مواجهة نجمي الكرة المصرية والزمالك والأهلي حازم امام ووائل جمعه.

وبعد ان استمتع جمهور الدورة بتحدي الأبطال الاول الذي احتضن أسطورة روما ومنتخب ايطاليا فرانشيسكو توتي والساحر النيجيري جي كي أوكوتشا، وتحدي الأبطال الثاني بين ثنائي السامبا كافو وفالكاو، سيكون الجمهور على موعد استثنائي مع نجوم القارة السمراء.

ويحل دروغبا ضيفا على الدورة للمرة الاولى، وهو ثاني نجم أفريقي يسطع في النسخة الأربعين بعد اوكوتشا، وهو يتمتع بشعبية جارفة بين عشاق الدوري الانكليزي وتشلسي على وجه الخصوص، باعتباره من افضل اللاعبين الذين مروا على «البلوز»، واحد صانعي الفرحة والبطولات في النادي اللندني. ويتحدى دروغبا الثنائي المصري المميز حازم امام ووائل جمعة، والأول الملقب بالامبراطور، سيلعب في الدورة للمرة الاولى، وهو من الوجوه التقليدية على المباريات الاستعراضية في كرة الصالات بمصر، نظرا لما يمتلكه من مهارات فنية عالية. ويجدد تحدي الأبطال الصراع الثنائي الشهير بين دروغبا ووائل جمعة الذي شهدته مباريات مصر وساحل العاج في نهائيات أمم أفريقيا.

وفي منافسات اليوم السادس عشر، حقق فريق دار المحمدية انتصارا ساحقا على الجالية السورية بثمانية اهداف، تناوب على تسجيلها كل من علي الرمضان وكارلو وارليفيرا (هاتريك) ومحمد البناي (هدفين)، ليرفع الفائز رصيده لسبع نقاط.

وفي المباراة الثانية انتزع فريق فروج ريبابلك بطاقة التأهل بفوز صعب على البراق الليبي بهدفي عبدالله الشمالي والكوري تايو، مقابل هدف لحمدي غيث.

ورغم الخسارة الا ان البراق تأهل للدور التالي متفوقا بفارق الأهداف على بنك الائتمان الذي اكتفى بالفوز على شركة سدن الاقليمية بهدفي صلاح حسيني مقابل هدف سجله محمد الطيب.

وتتواصل منافسات دور المجموعات اليوم باقامة مباراتين، الاولى بين ماي فاتورة مع نادي الحسين والثانية تجمع ريزلتس فيتامين مع الهدف. من جانب آخر، ابدى ماتيوس غرافستروم مدير مكتب جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سعادته بالتواجد بالكويت مجددا وفي دورة الروضان للمرة الأولى. واكد أنه استمتع بأجواء الدورة التنظيمية والفنية والجماهيرية، مردفا بالقول ان بلوغ الدورة عامها الاربعين خير دليل على نجاحها.

واضاف ان مشاركة لاعبين محترفين على مستوى عال الى جانب استقطاب لاعبين عالميين ليحلوا ضيوفا عبر مباريات استعراضية امر مميز جدا، لافتا الى انه لمس قيمة الدورة من خلال الحضور الجماهيري والاهتمام الاعلامي الذي يعكس اهمية الحدث، مضيفا: «اشعر انني في بيتي».

من الدورة

- حلت ميعاد العمادي مديرة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والارث ضيفة على الاعلامي نادر كرم في ديوانية الروضان للحديث عن الشراكة الاستراتيجية بين المشاريع والارث والدورة.

- نال الكوري تايو محترف فريق فروج ريبابلك جائزة زين المقدمة لافضل لاعب ضمن منافسات اليوم السادس عشر.

